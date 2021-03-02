如何与中国打交道？(三) 避免低估对手

如何与中国打交道 ，对此前澳大利亚外交部长凯文·陆克文（Kevin Rudd）认为需要预测对抗。美国新保守派代表人之一罗伯特·卡根（Robert Kagan）认为美国要避免低估竞争对手。

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预测对抗

澳大利亚外交部长凯文·陆克文（Kevin Rudd）在《外交》杂志上发表了引人入胜的分析，他强调了对抗风险的现实情况。

陆克文认为如果我们想避免这种冲突，则有必要在两个大国之间设立莫种管理战略竞争框架。

陆克文认为就像在与美苏的冷战时期一样，敌对强国应在规则和渠道上达成共识，以便在外交关系，军事行动和网络活动方面实现最大程度的稳定，避免意外升级，并为合作与竞争提供应有的空间。

这个互动方式会使大国间有最大的自由度参与和激烈竞争，特别是在商业，意识形态，地缘战略-等方面，同时避免发生致命的错误。陆克文认为，衡量成功与否的标准是到2030年是否能够成功避免直接冲突或在网络空间的冲突。

美国要避免低估对手

美国存在低估对手的风险。美国新保守派代表人之一罗伯特·卡根（Robert Kagan）在一篇外交事务文章中，指出无论是否喜欢，都是超级大国，他解释美国人的问题：美国在国际上的力量超出了自己的视野和应有的地位。

这将成为美国在经常取得胜利后无法“赢得和平”的原因。卡根总结了该战略形势指出二十世纪到处都被美国推翻的外国领导人和政府，主要是因为他们对美国产生了错误的判断，如德国和日本的战败，还有苏联、塞尔维亚和伊拉克的瓦解。

为了避免在21世纪发生类似的事件，尤其是美国与中国展开高风险竞争中，美国人必须适可而止，并接受命运和权力赋予美国的角色。