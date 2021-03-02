如何与中国打交道？(二) 美官方认定竞争关系

《费加罗报》记者飞利浦·热立(Philippe Gélie) 2月25日发表长篇，他认为美国与欧洲不应对忽略中国的崛起，美国官方在前任总统特朗普已经认定美中为竞争关系。

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美国官方认定竞争关系

美国认定中国对其构成战略威胁，无论谁担任总统，美国都与中国是竞争关系，在特朗普任职期间于2018年通过的美国最新《国家安全战略》（NSS）中已经有明确表述，该文件设定中国希望以某种方式挑战华盛顿的战略优势、影响力和利益。如在南中国海的军事紧张局势，工商企业的纠纷和技术间谍等活动。

这份文件指出北京试图改变国际规则，该愿望被视为对美国及其盟国的挑战。在这一点上，美国的民主党人和共和党人之间达成了完全共识。

迈克尔·沃尔夫（Michael Wolff）的著作《火与怒》中引用前美国总统特朗普的战略顾问班农的言论，班农指出中国问题是关键，如果在这方面出现误判，我们未来走向将会出错。

班农认为中国现在的情况如同1930年的纳粹德国，中国向高度的民族主义方向发展，带动民众，而且一旦既成事实，就无法再把巨人关回瓶子里了。