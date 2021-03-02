纳瓦尔尼中毒案 美国制裁俄罗斯联邦安全局局长等7名高官

美国政府周二宣布，针对俄罗斯反动派领袖纳瓦尔尼遭下毒事件，制裁俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫等7名官员。美国情报机构认定纳瓦尔尼被下毒莫斯科当局是幕后主导。

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法新社消息，这是拜登政府针对俄罗斯的实施的首次制裁措施。现任总统拜登对俄罗斯采取比前总统特朗普更为强硬的立场。

美国财长耶伦周二表示，克里姆林宫使用化学武器让政治对手"消声"，显示其无视国际惯例。一位没有透露姓名的官员表示，美国此次制裁行动是与盟友欧盟协调联合行动。

美国财政部指出，波特尼科夫等7名俄罗斯高级官员在美国的资产将被冻结，在美国与他们的任何交易将遭到起诉。受到制裁的还包括调查委员会主席巴斯特里金，他主要负责调查重大案件，并直接向普京汇报，其它3人包括检察总长克拉斯洛夫、国家卫队主席佐罗托夫，以及俄罗斯联邦监狱总长卡拉斯尼科夫。14个与生产生化物品有关的实体，包括13间商业机构和一个政府研究机构，将面临惩罚措施。

去年10月，欧盟也曾因纳瓦尔尼中毒案，对波特尼科夫祭出制裁，包括冻结他的资产并对他实行旅游禁令。

美国高级官员表示，美国的情报机构提出评估认为，俄国联邦安全局使用名为"诺维乔克"（Novichok）的神经毒剂，在2020年8月20日对反对派领袖纳瓦尔尼下毒。

美国与欧盟再度要求俄罗斯释放纳瓦尔尼。纳瓦尔尼声指责俄罗斯总统普京贪腐，激起民众大规模抗议，他1月由德国返回莫斯科时被捕，送往流放地服刑。