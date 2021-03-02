苏联共产帝国终结者 戈尔巴乔夫90岁生日

苏联共产党最后一任总书记、前苏联总统戈尔巴乔夫，2009年5月21日出席在莫斯科举行的纪念第一个民主选举的苏维埃议会成立20周年会议。

苏联共产党最后一任总书记戈尔巴乔夫90周岁生日。疫情关系，星期二只能在ZOOM网络平台庆祝。俄罗斯总统普京称赞其为改变历史的“卓越的政治家”。

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八十年代，戈尔巴乔夫力图控制军备竞赛与推进苏联民主化改革，他被普遍视为是冷战的终结者，同时也被共产体制的拥护者指责一手造成苏联的分崩离析。

中共总书记习近平曾经为苏共王朝崩溃叹息，2014年两会期间谈到苏联解体时称：“戈尔巴乔夫轻轻一句话，宣布苏联共产党解散，诺大一个党就没了......竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。”

不过，稍微知悉历史的人都知道，八零年代末九零年代初，人心向背，苏联及东欧共产体制国家顺应世界大势一个接一个崩溃，戈尔巴乔夫作为苏联共产党末代总书记，曾力图内部改革挽救颓势，但积重难返，加盟共和国一个个脱离而去。1991年8月24日，戈尔巴乔夫辞去苏共中央总书记，下令苏共中央“自行解散”。同年12月25日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统，为这个曾经不可一世的超级强权正式送终，苏联国旗随之在克里姆林宫降下，历史进入新的世纪。

这位1990年诺贝尔和平奖得主，为防疫在医院中隔离了数月，他的发言人表示，戈尔巴乔夫将和朋友们以及前总统周边的工作人员一同通过视频庆祝他的生日。发言人说，“我们将举杯为他庆生”，“我们将欢聚一堂，戈尔巴乔夫将会出席，并且发表祝酒词。”

戈尔巴乔夫已收到世界多国领袖的祝词，包括英国首相约翰逊，美国总统拜登，德国总理默克尔。

俄罗斯总统普京的贺电发表在克里姆林宫网站，贺电称戈尔巴乔夫是一位“卓越、出色的政治家”，“是我们这个时代罕见的对国家和对世界历史产生重大影响的人物”。

不过，戈尔巴乔夫的政治遗产最近这些年已被俄罗斯部分擦去，俄美关系跌至后冷战时代最低点。俄罗斯占领克里米亚，地缘政治干预等更加败坏了美俄关系。

戈尔巴乔夫则警告冷战重现，敦促莫斯科与华盛顿不管分歧多大继续对话。

前苏联加盟共和国拉脱维亚外长林克维奇发推对这位前苏联领袖表示感谢：“他实施的开放改革本意在于拯救苏联，结果加速苏联帝国崩溃，为数千万人打开了自由之路。”

一出描述戈尔巴乔夫人生道路的话剧上月在莫斯科上演后赢得众多赞扬，一位观众说：“他改变了我们的国家，他才是时代的风云人物”。

不过，批评戈尔巴乔夫造成苏联解体的仍大有人在。法新社在莫斯科街头询问一位女士，她表示：“我出生在苏联，我认为让苏联破产是一个错误。”