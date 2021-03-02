香港泛民47人被控违反国安法案 法院周三继续审理

香港泛民主派47人被控"串谋颠覆国家政权"案件，接连两天在法院进行马拉松式的审讯，截至周二晚近10时仍未能完成。法官宣布 周三上午11时继续审理。

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这起案件连续第2天在西九龙裁判法院审理，主要处理各被告的保释申请，预料周三将有结果。

中央社综合媒体的报导，周二晚上9时，仍有多名被告的保释申请未能处理，法官宣布剩下时间只处理3名被告的保释申请，其他9人的保释申请延至明天上午11时再开庭处理。

西九龙裁判法院周一起审理此案，47人首次出庭，，法官当天下午逐一聆听各人的保释申请及陈词。

由于被告人数众多，审讯一直进行到周三凌晨。但凌晨1时许，由于先后有4名被告晕倒或不适，法官宣布休庭，延至周三上午11时30分处理。

今年1月6日，警方逮捕了超过50名曾参加立法会泛民初选的人士。警方上周日逮捕其中47人，起诉他们"串谋颠覆国家政权"。据起诉书，当局指被捕47人去年7月1日至今年1月7日在香港一同串谋及与其他人串谋，谋画当选立法会议员后滥用相关职权，包括在立法会取得大多数控制权后，拒绝通过政府提出的财政预算等，以这种非法手段逼使行政长官解散立法会、瘫痪政府运作，最终令特首辞职。

控罪又指各被告谋划、煽动促使他人参选或不参选立法会选举，并故意、蓄意不履行或疏于履行立法会议员拥护基本法和效忠特区政府等职责，旨在颠覆国家政权、严重阻挠特区政权机关依法履职。

被控者包括组织初选的香港大学法律学系前副教授戴耀廷、已解散的"民主动力"前召集人赵家贤，以及多名参与初选的前立法会议员毛孟静、黄碧云等人。因其他罪名正在服刑的前香港众志秘书长黄之锋、人民力量谭得志也在被起诉之列。

这次初选由戴耀廷策划，共有61万人投票。特首林郑月娥当时警告，所谓初选的目的，是阻挠政府所有政策，可能违反港区维护国家安全法中的颠覆政权罪。