马克龙与鲁哈尼通电话 要求伊朗"毫不拖延"地恢复遵守核协议承诺

法国总统马克龙周二与伊朗总统鲁哈尼通电话，马克龙要求伊朗"毫不拖延"地恢复遵守核协议承诺，与国际原子能机构进行全面合作。欧洲将向国际原子能机构呈交决议案，谴责伊朗暂停原子能机构检查其核设施的部分活动。国际原子能机构总干事格罗西指出，在伊朗未申报的地点存在铀颗粒。

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法国总统府爱丽舍宫周二晚间发布公告称，在与鲁哈尼的电话会谈中，马克龙对伊朗违反2015年维也纳签署的伊核协议的决定"深表忧虑"，强调伊朗重新恢复履行核承诺、与国际原子能机构展开全面合作的重要性。马克龙并与鲁哈尼谈到伊拉克、也门及黎巴嫩局势，并希望伊朗保持克制，做出有利于中东稳定安全的决定。

法新社报道，法国外长勒德里昂周二表示，欧洲将向国际原子能机构成交一份决议案，谴责伊朗暂停原子能机构检查其核设施的部分活动。

此前，国际原子能机构总干事格罗西在日内瓦举行的该机构理事会会议上讲话指出，在伊朗未申报的地点存在铀颗粒，原子能机构对此深为关切。

格罗西指出，自上个季度的报告发布以来，原子能机构已发布了11份报告，其中包括伊朗按照2015年《联合全面行动计划》履行其与核有关的承诺的情况。

在美国前特朗普政府2018年5月单方面退出伊核协议后，伊朗逐渐采取行动，突破协议规定。

伊朗议会于去年12月通过《反制裁战略法》，规定政府如在一定期限内未发现对伊制裁有所“松动”，就应进一步突破伊核协议的相关限制。

格罗西表示，伊朗2月15日通知该机构，将从2月23日起中止履行《不扩散核武器条约》附加议定书所要求采取的一些核活动自愿措施，其中就包括给予国际原子能机构更加广泛的核活动监督权。

格罗西指出，在此阶段停止或限制原子能机构的核查和监测活动将严重影响该机构报告伊朗执行核协议情况的能力。

为此，他于2月20日晚间抵达伊朗首都德黑兰，“寻求双方都能接受、不违反伊朗法律的解决方案”，并达成临时双边技术谅解，在不违反《反制裁战略法》的情况下，国际原子能机构将继续在伊朗开展必要的核查和监督活动，时间最长不超过三个月。

格罗西并表示，在伊朗未申报的一个地点存在 多个“人为活动”产生的铀颗粒，这清楚地表明该地点已存在核物质和/或受核物质污染的设备。18个月后，伊朗未对这些微粒的存在提供必要、充分的、技术上可信的解释。在这种情况下，原子能机构深为关切，这一未申报的地点可能存在未申报的核物质，而且伊朗仍未按照《保障协定》报告这种核物质的存在。

伊朗也没有针对其他三个地点向原子能机构做出任何的申报。伊朗没有回答原子能机构有关这些地点可能存在核物质的任何问题。

格罗西表示，去年，针对其中两个地点进行的环境采样结果发现了人造铀颗粒。上个月，原子能机构向伊朗政府转达了调查结果和相关问题。

格罗西表示，在他2月20日至21日访问德黑兰的过程中，他向伊朗政府强调，当局在澄清与上述四个地点有关的《保障协定》方面缺乏进展。他表示愿意与伊朗进行积极、集中的努力，以打破僵局，并毫不拖延地澄清和解决这些问题。