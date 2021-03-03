中国传禁比特币挖矿 内蒙古开第一枪

中国可能将禁止加密货币比特币（Bitcoin）采矿。在最主要的矿区内蒙古，当地官方已发布文件，将在4月底前全面清理关停虚拟货币采矿专案。消息一出，比特币价格大涨3%。比特币在2020年价格翻涨超过10倍，今天报价一度攻上5万1670美元。而生产比特币最需要的是演算能力与廉价电力。

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据中央社今天报道说，中国恐将禁止比特币采矿，内蒙古开第一枪。该报道引据俄罗斯卫星通讯社中文网2日消息，内蒙古是中国采矿者最喜欢的地方，相对凉爽的气候和丰富的煤炭储藏是发展廉价电力的有利条件。中国企业家已经投资数亿美元在内蒙古建立大型矿场，每一个矿场的耗能都可与一个小城市相当。这让内蒙古的比特币开采量，占全球的8%。

不过，内蒙古自治区发改委2月25日发布“关于确保完成‘十四五’能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）”，其中提到要严禁新建虚拟货币采矿专案，还要求“全面清理关停虚拟货币挖矿专案，2021年4月底前全部退出”。根据意见稿，这是为了实现将今年的耗能增长限制在1.9%的目标。中国国家发改委先前指出，内蒙古是2019年唯一未能完成能源消耗控制目标的省级行政区。

据消息指，中国已承诺到2060年实现“碳中和”。北京一贯坚持奉行减少碳排放的政策，而空气污染的主要来源之一是燃煤电厂，主要依靠燃煤发电的内蒙古矿业自然成了中国雄心勃勃实现环保目标的主要阻力。

据陆媒每日经济新闻称，内蒙古拟4月底前全面关停虚拟币采矿项目，已引发业界热议。内蒙古一名挖矿从业人士表示，暂时没有接到关闭矿场的通知。而3月3 日，该项政策就会结束征求意见。另一名业者分析，内蒙古关停矿场，一定程度上将进一步加速虚拟货币采矿行业的整合。一旦矿场被关闭，矿场会另找一个地方继续。在中国监管趋严的风向下，也有很多国内矿场向海外迁移。