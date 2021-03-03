中国央视播辣笔小球“认罪”

中国再度向全世界展示中国共产党当局的“法治”威力。中共控制下的检察机关以中国新通过的法律追诉一名被告的以往的言行，与此同时，中国官方的中央电视台向全国播放被告自认有罪的镜头。

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据美国职业今天报道说，中国特色“法治”发威，“辣笔小球”电视认罪。中国星期一（3月1日）由官方的中央电视台向全国播放被告“辣笔小球”自认有罪的镜头。

该报道说，当今世界绝大多数国家所奉行的司法原则是不可用新法追诉被告以往的言行，以新法追诉以往，这种做法被国际社会普遍认为是司法暴政的典型表现。

中国刑法修正案星期一生效。该修正案新增17条罪名，包括“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”。同一天，南京市人民检察院发出通报称：网民“辣笔小球”发布恶意歪曲事实真相、诋毁戍边英雄官兵的违法言论，被南京检察机关以涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪依法批准逮捕。

“辣笔小球”本名仇子明，2月19日因先前质疑官方公布的去年印中边界冲突中方军人死亡人数后被警方以“寻衅滋事”的罪名抓捕。按照中国新通过和实施的刑法，“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”最高刑期为3年。

同在星期一，中国中央电视台播放了先前是记者的仇子明对着镜头忏悔的画面。仇在画面中说：“我这样的行为，可以说是一种良知泯灭的行为。我对此也非常地自责，非常地懊悔。”中国当局早些时候公布去年印中边界冲突中方军人牺牲4人之后，有网民质疑中国军人的真实死亡人数并发表相关评论。“辣笔小球”犯禁的言论是：“牺牲的4位是为营救而立功，连去救人的都牺牲了，那肯定有没救出来的啊，说明阵亡的不仅仅只有4人。”

中国还有至少6名网民因在网上发表质疑评论被警方抓捕。中国公安部门还宣布对一名旅居欧洲的重庆网民实行“网上追逃”。

据美国之音说，中国国内外许多观察家指出，自中共领袖习近平2012年11月上台以来，这种电视自证有罪、自认有罪的做法成为中共当局喜好采用的震慑、羞辱、打击批评者的方式，这种做法与国际社会所认同的无罪推定和尊重被告权利和人格尊严的基本人权原则背道而驰。该报道称，中国宪法明文规定中国保障公民言论自由。