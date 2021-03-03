中国政协年会明午后开幕 发言人也谈疫苗事

中国两会之一政协十三届四次会议将于3月4日下午开幕，3月10日下午闭幕。今次政协大会拟定的主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告，列席十三届全国人大四次会议，听取并讨论政府工作报告和其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案，审议通过政协十三届四次会议、政治决议等决议和报告。政协发言人今天谈及了中国疫苗。

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据路透社今天报道称，中国政协会议发言人郭卫民周三下午表示，政协十三届四次会议将于3月4日下午开幕，3月10日下午闭幕。他表示，本次大会期间将安排开幕会、闭幕会以及两次大会发言，其中一次大会发言以视频会议方式举行，安排六次小组会议。考虑到疫情防控需要和会期安排，今年大会延续去年的做法，邀请少量在京中外记者到人民大会堂现场采访，通过网络视频方式安排三场委员通道采访活动。

至于今年会期缩短的原因，他表示，一方面是总结了去年大会的经验，一方面也是考虑到今年防疫的要求，去年大会考虑疫情防控和实际情况缩短了会期，压减了人员，精简了文件，线上线下相结合，大会开得很成功。

该报道说，中国去年政协会议在5月21日下午3时在人民大会堂开幕，5月27日下午闭幕。

中国全国政协十三届四次会议新闻发言人郭卫民周三表示，中国始终把疫苗的安全性、有效性放在第一位，中国的相关技术标准与世卫组织和一些发达国家的要求基本一致；而有关中国出口疫苗是为了扩大地缘政治影响力的说法“是十分狭隘的”。

他在全国政协会议召开前的新闻发布会上并称，先前在中国附条件上市的包括科兴和国药疫苗，三期临床试验结果都达到了世卫相应标准要求和中国技术指导原则要求。

消息没有提及发言人是否接受了媒体提问才作上述回答。

据路透社说，据其介绍，截至2月底，中国已累计接种疫苗5,200多万剂次；此外，中国已向69个国家和两个国际组织提供疫苗援助，向28个国家出口疫苗。