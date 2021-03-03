中国疫情形象不好 在澳华人说受歧视但多数赞成制裁中国官员

澳大利亚智库罗伊国际政策研究院（Lowy Institute for International Policy）的一项调查发现，37%的华裔澳籍民众认为，他们因族裔背景而遭受较差或不同的待遇。在超过千名的受访华裔民众中，18%通报于截至去年12月的12个月期间曾因种族背景而遭遇人身威胁或攻击。调查还显示，67%的华裔澳籍受访民众支持针对「涉及侵犯人权的中国官员」祭出针对性制裁。

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据法新社今天报道说，中国外交防疫表现不佳，澳洲华裔1/3受歧视。

根据澳大利亚一项民调指出，中国与澳洲的关系恶化，加上2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情控制不佳，让受访的华裔澳洲籍人士中，有逾1/3说自己过去一年曾遭受歧视2/3受访者认为这与COVID-19疫情有关；52%认为外交关系紧绷是一大关键。

在超过千名的受访华裔民众中，18%通报于截至去年12月的12个月期间曾因种族背景而遭遇人身威胁或攻击。

法新社说，而坎培拉和北京当局目前的双边关系，正处于数十年来的新低。

尽管中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双方2020年仍因多项议题而一再爆发冲突，包括澳大利亚不满中国在新疆与香港的镇压行动，并批评中国在因应COVID-19上欠缺透明度。中国利用惩罚性制裁措施打击澳洲一系列产品的出口；澳洲则以国安为由，至少两度封杀中企在澳洲的大型收购案。

据罗伊国际政策研究院的民调另外还显示，67%的华裔澳籍受访民众支持针对「涉及侵犯人权的中国官员」祭出针对性制裁。

略低于1/3的受访者认为，澳媒对中国的报导是公平和平衡的。