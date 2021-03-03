中科新冠疫苗年产能很快达20亿剂 称安全

疾病控制与预防中心提供的这张2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

中国科兴生物一名发言人周三说，6月前该公司的新冠疫苗年产能可达到20亿剂。这一数字是该公司此前表示在2月前能够达到10亿剂年产能的两倍。关于香港一名63岁有长期病患及呼吸道病史的男子接种科兴新冠疫苗两日后死亡，疫苗制造商科兴回应称，疫苗经过大规模接种证明安全。

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据路透社今天报道说，中国科兴生物称6月前新冠疫苗年产能可达20亿剂。中国科兴生物一名发言人周三向路透社证实，6月前该公司的新冠疫苗年产能可达到20亿剂。这一数字是该公司此前表示在2月前能够达到10亿剂年产能的两倍。

该报道说，环球时报引述该公司首席执行官的话，最先透露了这一消息。

就香港一名63岁有长期病患及呼吸道病史的男子接种科兴新冠疫苗两日后死亡，香港卫生署周三指尚未能确定事件与疫苗有关。路透社说，中国内地媒体引述疫苗制造商科兴回应称，疫苗经过大规模接种证明安全。据科兴控股董事长、总裁兼CEO尹卫东接受环球时报访问时称，导致疫苗接种后反应原因应由当地卫生部门决定，公司方面正在追踪和等待调查结果。

据尹卫东说，“不过我们对科兴疫苗的整体安全性充满信心，因为从大规模接种的观察证明它是安全的。”

伊利沙伯医院指，死者患有糖尿病、血压高及慢性支气管炎，他于2月28日凌晨1时左右入院时清醒但呼吸困难，曾表示2月26日接种过新冠疫苗，然入院后六个小时内病情急转直下，经抢救后不治。卫生防护中心总监林文健表示，仍未确定事件是否与疫苗有关，要留待专家委员会审视。他强调，目前使用的新冠疫苗经顾问专家审视认为是安全及有成效，接种的安全效益多于风险，因此接种计划可以继续。

香港上周启动疫苗接种计划，首批注射科兴疫苗，而复星医药/BioNTech的“复必泰”疫苗将自下周三起为市民接种。

该报道引据香港政府周一表示，自2月22日以来，累计有逾2.7万名人士接种第一剂科兴疫苗，累计预约接种疫苗人数超过22.8万名。