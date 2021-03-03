习近平最新党校讲话14次提斗争

中共总书记习近平3月1日在中央党校中青年干部培训班开班仪式发表谈话，多次谈及“斗争”。学者分析，强调斗争反映出“毛泽东时代回归”，习近平借由斗争处理内外困境，并对付反对者。

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据中央社今天引述报道称，习近平鼓励党员敢于斗争，学者分析指回归毛泽东时代。该报道称，根据中共官媒新华社文字实录，习近平在谈话中强调“斗争是党的鲜明品格”，并鼓励党员“敢于斗争”，前后一共提及14次“斗争”。

该报道引述自由亚洲电台采访旅居美国的中共党史专家高文谦分析，中国的国际环境目前是处于文革以来最严重的困境，习近平需要“武器”面对这样的情形。据高文谦指出，中国政府在2020年疫情初期，隐瞒疫情真相，随后导致疫情全球大流行，国际社会普遍出现对中国政府究责的声音。与此同时，以美国为首的西方国家近年来调整对中政策，日渐把中国当作战略或制度的竞争对手。

据高文谦观察，习近平再提斗争哲学，是出于中国现实环境的需要，也是毛泽东时代的回归，“习近平完全是继承了毛的衣钵，他用这么一杆枪，来对付所面对的内外困局，以及反对的力量”。

该报道说，旅美学者、曾任中央党校刊物“学习时报”副编审的邓聿文在受访时则提到，“习近平多次提到斗争，其实是恢复中国共产党的本性”，从历史来看，中共确实也是一个斗争的党，从它成立的那一天开始就在斗争。

报道提到，过去邓小平主政时期，中共从文革时期的以阶级斗争为纲，转变到以经济建设为中心；胡锦涛主政时期，中共的执政方针以“和谐”为关键字，这似乎让人感觉是要淡忘斗争哲学。但邓聿文指出，中国共产党经历了不同时代的变化，仍然不能摆脱毛泽东给中共定下的斗争哲学，“毛泽东的‘矛盾论’就讲矛盾是推动事物变化的内部因素，矛盾的一个最主要特征就是斗争。共产党过去就讲，与天斗其乐无穷，与地斗、与人斗都是其乐无穷，斗争是无处不在的”。