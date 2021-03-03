国际刑警组织截获首批南非假疫苗

国际刑警组织发布声明说，已经捣毁了南非假疫苗全球分销网络，“在两大洲截获了了成百上千剂非法疫苗”。国际刑警组织秘书长于尔根·施托克(Jürgen Stock)3日表示：中国警察“确定了一个销售假新冠疫苗的网络，并接管了生产场所，结果逮捕了80名犯罪嫌疑人，并在现场缉获了3000多种假疫苗”。

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施拖克还表示：尽管我们对这一结果表示欣慰，但这只是对抗假疫苗犯罪现象的冰山一角”。国际刑警组织在声明中表示：这些逮捕行动突显了国际刑警组织在召集公共和私营部门主要参与者以保护公共安全方面的独特作用”。

国际刑警组织3月3日发表的一份声明中说，在南非，“在豪登省杰米斯顿的一个仓库中发现了约400安瓿，相当于约2400剂，其中装有假疫苗。”

声明补充说：“官员们还回收了大量假冒的3M口罩，并逮捕了三名中国国民和一名赞比亚国民。”

在中国，“警方成功地确定了一个销售假冒Covid-19疫苗的网络，突袭了生产场所，逮捕了约80名犯罪嫌疑人，并在现场查获了3000多剂假疫苗”，国际刑警组织说。

国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克（JürgenStock）表示：“尽管我们欢迎这一结果，但这只是涉及Covid-19疫苗相关犯罪的冰山一角。”

国际刑警组织说，它也正在处理“有关假疫苗分发和针对医疗机构（例如疗养院）的骗局企图的其它报告。”

该机构警告公众“目前没有批准的疫苗可在线销售。在网站或暗网上宣传的任何疫苗均不合法，未经测试且可能很危险。”

声明总结说，任何购买这些假疫苗的人都“冒着风险，并将钱交给有组织的犯罪分子”。