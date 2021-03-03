媒体指去年中国300万个体户倒闭

中国中央媒体新华社旗下的《半月谈》引述统计数据，2020年1月至11月，中国共吊销注销个体户企业达到301万家。据数据显示，吊销注销小店主要集中在东部沿海地区，东西部差异显著。江苏、广东、山东三省2020年注销小店数量居全国前三位。吊销注销的小店中，69.4%的店家经营时间不满5年。

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据自由亚洲今天引据中国官方数据指，去年最少300万家个体户倒闭。该报道称，据中国中央媒体新华社旗下的《半月谈》引述统计数据，去年最少300万家个体户倒闭。《半月谈》记者近日走访全中国各地，从天津、长春、沈阳、成都、广州等城市情况来看，教育、健身、洗浴等行业倒闭多。

长春一家名为方舟城儿童成长中心的教育培训机构，原本颇受家长欢迎，到去年10月底，3个校区全部关闭。“招生困难，校区租金负担也重。”该机构一位负责人说。在天津，对年轻人深具吸引力的潮流商圈营口道看到，900多米道路一侧的44家店铺中，17家已经暂停营业，多家正在转让。“整条街的店铺都深陷挣扎。”一家酒吧老板说。沈阳市和平区马路湾地铁站出口附近有家30平方米的小饭店，近来一直冷冷清清。年近50岁的店主见到半月谈记者就止不住叹气：“孩子正在读高中，全家收入靠小餐馆维持。现在赔惨了，不知道这个家还怎么支撑。”

据该报道，北京大学数字金融研究中心特约研究员王靖提出警告，小店倒闭还会给中小企业融资带来负面影响。当下小店房东收到的租金多半投入了民间借贷市场，成为中小企业银行之外融资“资金池”的源头活水。“大量小店倒闭无疑影响到民间融资能力，进一步窄化了中小企业的融资渠道。”

接受《半月谈》记者采访的多位专家认为，小店是民生经济的细胞，是群众就业的最后一道屏障，在小店生存面临特殊压力的时刻，理应施以援手。首先，基层政府要促进门店出租人与承租人之间有效协商，降低租金。长春市凯旋街道党工委书记仲立娜介绍说，疫情后，小商户经营收入锐减，无力承担铺位租金。当地积极与商场经营方进行沟通，商场决定为所有承租商户免去2个月租金，并从下半年开始，降低租金标准，减轻了小门店的经营成本压力。