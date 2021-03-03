德学者新报告批北京新疆政策涉反人类罪

法国观察家周刊网站周三刊登了德国学者郑国恩（Adrian Zenz）最新研究报告以及该报对 郑国恩的专访。国际法专家认为倘若报告的内容属实，这些证据再度确认在新疆维族人政策上北京政府犯下了反人类罪。报告聚焦新疆维族年轻人的强迫劳动。观察家周刊记者高洁介绍了 郑国恩的报告的主要内容，并且对作者进行了专访。

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郑国恩被公认为是西方研究西藏以及新疆少数民族的权威专家，是他最早拉响了警钟，在2017年及2018年介绍了新疆再教育营的情况，他最新公布的有关维族年轻人的调查报告授权法国的观察家周刊，英国BBC电台，德国南德意志州刊以及加拿大的环球邮报优先发表。国际刑法专家认为倘若报告的内容属实，这些证据足以证明北京犯下了两起反人类罪。

郑国恩曾经在2020年12月份发表了首份有关新疆强迫劳动的报告，他在报告中将新疆存在的强迫劳动现象分为两个部分：其一是新疆再教育营内的成员，他们在再教育营学成之后依然被强迫在附近的工厂工作，或者被送往棉花地。其二是外界鲜为人知的涉及的新疆农村的维族人，他们被中国学者叫做“新彊南部的富余劳动力”。在南疆贫困地区，维族人口占总人口的90 %，他们中有许多年轻人缺乏固定工作，中国政府将他们招聘后培训，最后将他们送往其他地方的工厂打工。郑国恩通过对大量报道与资料的研究，发现事实上所谓的招聘与培训，绝大多数都是在压力之下进行的，他们其实也是强迫劳动的一种形式，其目的是要将南疆的年轻的维族人驯服。

改变维族年轻人的思维方式

郑国恩的最新报告名为“强迫劳动以及新疆境内的劳工输送框架下的强迫迁移”，研究的对象就是这批被当局在新疆境内迁移的维族年轻人。他的研究资料来源于中国官方公布的一系列资料，尤其是一份天津南开大学2018年发表的一份研究报告，被称为“南开报告”。

他在报告中阐明虽然中国官方强调针对新疆富余农民的迁移措施首先是为了脱贫，但是很显然经济并不是最主要的目的。事实上，对北京当局来说，最主要的目标是降低南疆维族人传统地区的维族人口比例，打破维族人的村庄以及家庭传统结构。中国学者发表的有关民族政策的报告显示，北京从长计量，计划将这些维族年轻人送往他乡的工厂工作，其目的是为了改变维族社会的传统结构，改变维族年轻人的思维方式，使他们走出“狭隘”，“落后“以及宗教世界。使他们更加现代化，更加自由流动，更加被金钱以及物质享受所吸引。说到底，就是为了改变他们的世界观以及思维模式。

为什么构成反人类罪？

类似南开报告等项目的另一大目标是要将南疆的维族年轻人从新疆送往中国沿海等地区，使他们被大汉族所融化。郑国恩认为这些被送往沿海地区的新疆年轻人事实上也是强迫劳动的受害者，因为他们别无选择，倘若他们拒绝接受政府的”援助“，他们就会被划入极端分子的范围，将被送往再教育营。因此，类似的劳工运输符合国际劳工组织有关强迫劳动的定义。也就是说，被中国官媒介绍为是“脱贫项目”的新疆农民的迁移项目事实上不过是有一个摧毁维族社会结构的措施之一，而涉及此一项目的维族人的人数在160万至180万之间。

多名国际刑法专家认为有可靠的理由认为北京对维族人的劳工迁移项目符合国际刑事法庭有关反人类罪的两项罪名，他们被强迫迁移并且遭受迫害。

郑国恩在接受新观察家周刊采访时介绍说，在他所找到的研究资料中，南开报告是其中最为关键的一份报告，报告的作者都是南开大学的知名学者，其中一位曾经是天津市委的官员，天津市与南疆的和田市的警察署合作紧密。报告的作者们2018年曾经前往和田实地考察劳工迁移的可行性。南开报告在南开大学的网站公布了六个月之后被撤下，被一份简要介绍所取代，而且删除有关减少维族人口密度的内容。

南开报告明确指出，劳工迁移是改变人们思维，促进社会融入的最有效的方式。事实上，中国的学术界长期来不断重复的强调南疆的维族人口太密集，对国家安全构成威胁。必须尽快采取措施，将富余的年轻人投入劳动，将他们送往别的地区，限制他们的生育率等等，很明显，北京针对新疆所采取的政策并不仅仅是为了脱贫。从这个角度就不难理解北京新疆的劳工迁移项目，被迫节育以及打击极端分子一些列活动之间的关联。

南疆维族年轻人迁移计划向外地输送了多少名维族人？

郑国恩的报告认为在2017年至2019年期间，大约有76000名维族以及其他少数民族的成员被运送到新疆以外的地区，这个节奏正在不断的加速，北京的目的是要达到每年运送五万人的标准。而且，必须指出的是，事实上，劳工运输与再教育营政策是双管齐下，互为补充。尤其是在2017年之后，新疆最上层受到高等教育的精英被送入再教育营，而最下层的并没有受过教育的农民则被送往他乡，北京因此控制了新疆人口中上下两端。而且，报告还披露说，到外地工作的新疆农民将自己的土地使用权出让给政府机构，政府每年给予财政补贴。同样农民家中的老人以及孩子政府负责照顾，使年轻人没有任何理由拒绝政府的政策。上述出让土地所有权等措施引发许多维族人的担忧，担心他们最终将失去自己的家园。

郑国恩最后指出，同样的政策正在西藏逐渐推广，自从2019年以来，劳工迁移政策逐渐再西藏实施，而相反，高压维稳政策则是首先在西藏实施，之后蔓延至新疆。

新观察家周刊网站文章链接：

https://www.nouvelobs.com/monde/20210302.OBS40875/exclusif-un-rapport-chinois-confirme-la-volonte-de-detruire-les-structures-sociales-ouigoures.html

郑国恩报告链接：

https://jamestown.org/wp-content/uploads/2021/03/Coercive-Labor-and-Forced-Displacement-in-Xinjiangs-Cross-Regional-Labor-Transfer-Programs-A-Process-Oriented-Evaluation.pdf?x56329