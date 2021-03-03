戴琪：将确保中国履行承诺

美国参院财委会3日通过戴琪出任美国贸易代表任命案，参院预计下周表决。戴琪曾表示，会确保中国履行第一阶段美中贸易协议承诺，也对中国强迫劳动表示关切。

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美国联邦参议院财政委员会3日以口头表决方式通过戴琪（Katherine Tai）出任美国贸易代表任命案，这项人事案预计将在下週送参院全院表决，预料能顺利通过。

面对中国的经济挑战，曾经担任针对中国不公平贸易行为美方首席法律顾问的戴琪表示，她亲身了解到，透过策略性及一致性的计画，要求中国为其承诺负责，且美国要能与国家主导的经济模式竞争，至关重要。

她清楚现有政策工具的机会与局限性，她也知道建立美国总统拜登（Joe Biden）所提“国盟友统一战线”（a united front of U.S. allies）十分重要。她表示，美国可与其他国家合作，在「灰色地带」制定新贸易规则，以向中国问责。美国总统拜登认为关税是有价值的政策工具，是美国修补公平贸易政策工具箱中非常重要的部分。

对于前美国总统特朗普（Donald Trump）去年年初与中国签订的第一阶段贸易协议，她表示，中国必须履行协议承诺。华府会探索所有可能选项，推动中国进行必要的结构性改革，以确保两大经济体间的公平竞争。

她指出，中国成为极为强大的竞争者是因为政府直接干预经济，但中方必须履行承诺，她会高度关注美中贸易协议的履行状况。

对于议员质询中国在新疆自治区涉嫌强迫少数族裔劳动问题时，戴琪回应指出，若能获得提名确认，检视中国在新疆强迫少数族裔劳动，将是她上任后的首要优先处理事项。