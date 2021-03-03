日本一女性接种辉瑞疫苗三天后死亡

日本厚生劳动省3月2日发布消息称，一名60多岁从事医疗工作的女性，在接种了美国制药巨头辉瑞产的新冠疫苗3天后，于3月1日死亡。该女性没有基础疾病，平时也没有对药物的过敏反应。据说死因为蛛网膜下腔出血。

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日本国内2月17日开始以医务人员为对象接种疫苗，截至3月2日已有34772人接种。该女性在2月26日接种了辉瑞产新冠疫苗，当时并没有发生不良反应。

厚劳省的疫苗小组会不良反应探讨工作组长森尾友宏发表见解称：“海外接种案例中似乎也没有认为蛛网膜下腔出血与新冠疫苗有关。可能是偶发性案例，有必要进一步收集信息进行判断。”

日本厚生省今后将召开专家审议会，对该女性的死亡与接种是否有因果关系和疫苗的安全性进行确认。

在日本疫苗的接种期间，作为接种副作用的事例有轻度的荨麻疹和发冷等症状的报告。

由于接种辉瑞制疫苗，1月初在葡萄牙有一名接受接种的40代的护士死亡，在挪威也有接种疫苗的老年人多人死亡。但是多数老年人具有基础疾患。

接种后的死亡案例在美国也有报告。据美疾控中心统计，辉瑞疫苗和莫德纳疫苗共计约1380万剂接种中接报有约7000例疑似不良反应，其中死亡113例。据称这些死亡案例目前还不能得出与预防接种之间的因果关系。