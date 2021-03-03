日本/疫苗接种

日本一女性接种辉瑞疫苗三天后死亡

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美国辉瑞制药公司9日宣布其研制的新冠疫苗有效率超过百分之九十。
美国辉瑞制药公司9日宣布其研制的新冠疫苗有效率超过百分之九十。 REUTERS - DADO RUVIC
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

日本厚生劳动省3月2日发布消息称，一名60多岁从事医疗工作的女性，在接种了美国制药巨头辉瑞产的新冠疫苗3天后，于3月1日死亡。该女性没有基础疾病，平时也没有对药物的过敏反应。据说死因为蛛网膜下腔出血。

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日本国内217日开始以医员为对象接种疫苗，截至32日已有34772人接种。女性在226日接种了新冠疫苗，当并没有生不良反

省的疫苗小会不良反工作组长森尾友宏解称：“海外接种案例中似乎也没有认为蛛网膜下腔出血与新冠疫苗有关。可能是偶性案例，有必要一步收集信息行判断。”

日本厚生省今后将召开审议会，对该女性的死亡与接种是否有因果关系和疫苗的安全性行确

在日本疫苗的接种期，作接种副作用的事例有度的麻疹和冷等症状的告。

由于接种瑞制疫苗，1月初在葡萄牙有一名接受接种的40代的士死亡，在挪威也有接种疫苗的老年人多人死亡。但是多数老年人具有基疾患。

接种后的死亡案例在美国也有告。据美疾控中心统计瑞疫苗和莫德疫苗共计约1380接种中接7000例疑似不良反，其中死亡113例。据称些死亡案例目前不能得出与防接种之的因果关系。

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