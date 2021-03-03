毛泽东女婿王景清今出殡 传大批民众排队送葬

中共领导人毛泽东的女婿、李讷丈夫王景清，周一（3月1日）早上因病医治无效在北京去世，享年94岁，今日（3月3日）上午在八宝山革命公墓竹厅举行告别仪式。大批民众排队，进去竹厅送行，不少是老年人，有的还展示毛泽东“为人民服务”的横幅。

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据头条新闻今天报道称，毛泽东女婿王景清出殡，大批民众排队送行。

王景清出生于1927年，陕西榆林人。1940年，年仅13岁的王景清加入国民革命军第十八集团军，1949年中华人民共和国成立后在中共中央警衞师工作，是时任国家主席刘少奇的随身警衞，后调到云南省军区任怒江军分区参谋长。王景清1984年与毛泽东及江青的女儿李讷结婚。王景清是李讷的第二任丈夫。李讷有一子王效芝，是李讷与前夫所生，原名徐小宁，后来随继父王景清改姓王，取名王效芝，即效仿外祖父毛润芝（毛泽东）的意思。

头条新闻稍早引据内媒报道，毛主席女婿、李讷丈夫王景清，于3月1日早上6点58分因病医治无效去世，享年94岁。将于本月3日上午9点，在八宝山革命公墓竹厅举行告别仪式。

该报道说，王景清（1927-2021年），陕西榆林人，毛泽东女儿李讷的第二任丈夫，曾担任毛泽东卫士，建国后曾任昆明军区怒江军分区参谋长一职。他年仅13岁就参加八路军，著有《神府红军游击队》。