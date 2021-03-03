港47人国安案 今裁决是否保释

香港47名民主派人士被控"串謀顛覆國家政權罪"案件一連審訊三天，庭外支持者在庭外通宵留守支持。圖為支持者高舉熱門抗議手勢

香港四十七名民主派人士被控“串谋颠覆国家政权罪”的案件，经延续三日的聆讯后，法官决定聆讯延续至三月四日，再行决定考虑四十七人的保释申请。

广告 继续浏览后续

四十七人被控“串谋颠覆国家政权罪”案，国安法指定法官、总裁判官苏惠德三日晚上约七点十五分听取完所有被告的保释申请理据，决定当日聆讯至晚上九时，对即日完成聆讯不感乐观，要到三月四日才就保释申请作出裁决。

三月四日的聆讯，也情况不断，法庭当日共听取八名被告的代表律师陈词，期间有五名被告在庭上要求自行陈词，其中被告谭文豪、郭家麒、杨岳桥及李予信均宣布退出公民党，其代表律师梁家杰庭上宣布终止代表被告。被告林卓廷的代表律师谭俊杰，亦宣布终止代表林卓廷。

三日的庭审中再有被告身体不适缺席审讯，被告何启明的代表律师说，何启明二日晚不适送院治理，因而缺席聆讯。而在首日聆讯中晕倒的被告杨雪盈，则主动要求提早出院，返回法庭。

法庭2日还争议法庭能否提供豁免，让传媒报导更多保释聆讯内容。辩方律师则认为，扩大可报导范围，对于市民更知道检控及执法部门如何应用这条法例，有莫大裨益。而主控官杨美琪反对，忧虑太早让传媒报导庭上内容，会有证据洩漏。

在庭审期间，法庭直播一度只有画面没有声音，记者及家属对此表示不满，强调案件是公开审讯，要求尽快播放声音，最终用作旁听的法庭播放直播声音。