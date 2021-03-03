美国民众对华好感冰降 北京官方怎么说？

最新出炉的盖洛普（Gallup）民调显示，美国人对中国好感度降至历史新低的20%，较前一年的33%下降达13个百分点，是盖洛普自1979年开始调查以来最低，即便1989年6月爆发天安门事件，当年8月美国人对中国的好感度都有34%。中国全国政协会议发言人郭卫民、外交部发言人汪文斌3日下午都宣称，这是受到反华政客、势力影响。

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据中央社今天报道说，中国人民政治协商会议第13届全国委员会第4次会议将于4日开幕，并于3日下午举行会前记者会。据官媒新华网文字实录，有外媒问到上述民调结果，并追问为何中国的国际形象持续下滑。政协会议发言人郭卫民则宣称，这是因为“个别反华政客在疫情、香港、新疆等问题上对中国大肆抹黑，编造谣言，混淆视听，这对部分美国民众和西方民众也产生了消极的影响”。中国外交部发言人汪文斌说，这是受反华政客影响。

据郭卫民又说，“中国有一句俗语：百闻不如一见”，相信随着越来越多的外国人到中国来参观访问，同时中国也加强对外交流、合作，会有越来越多的人喜欢中国，国际社会对中国的好感度也会不断提升。汪文斌下午也在中国外交部例行记者会被询及相关问题。他则称，“美国上届政府和美国内的反华势力出于意识形态偏见和一己政治私利，大肆污蔑抹黑中国，肆意挑动对抗和分裂，散布政治病毒，严重毒化了两国的民意氛围”。

汪文斌接着细数中国国家主席习近平与美国总统拜登（Joe Biden）在农历春节除夕通话；中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪2月与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）通话等中美高层互动说，中美双方应当顺应两国人民的呼声和国际社会的期待，保持和加强各领域的对话沟通。

汪文斌说，希望美方客观理性看待中国和中美关系，采取理性务实的对中政策，与中方相向而行，多做有利于增进中美互信与合作的事，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。汪文斌还提到，希望各界媒体客观真实报导中国和中美关系，更好地发挥增进中美人民相互了解与信任的桥梁作用。

据中央社说，盖洛普近日公布最新民调，美国人对中国好感度降至历史新低的20%，较前一年的33%下降达13个百分点，是盖洛普自1979年开始调查以来最低，即便1989年6月爆发天安门事件，当年8月美国人对中国的好感度都有34%。