遭微软指控黑客盗密 中国回呛拿证据负责任定性

微软MSFT.O和外部研究人员表示，与中国相关的网络间谍组织利用新发现的微软邮件服务器软件漏洞，远程入侵电子邮件收件箱。中国外交部周三就此回应称，希望有关企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分证据，而不是无端猜测指责。

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据路透社今天报道说，微软称中国黑客窃取信息，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上强调，一贯坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为。将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。

微软在博客中表示，这次攻击由黑客组织HAFNIUM发起，利用了该软件不同版本中四个此前未被发现的漏洞。微软将HAFNIUM描述为在中国境外运营的政府支持实体。网络安全公司Volexity在另一篇博客中称，今年1月，其发现黑客利用其中一个漏洞远程窃取了“数个用户邮箱的全部内容”。Volexity称，黑客只需要知道微软Exchange服务器的详细信息，以及他们想要窃取的电子邮件账户。

路透社说，中国驻美大使馆未立即回复记者寻求置评的信息。中国一直否认从事网络间谍活动，尽管美国和其他国家对此发出一连串指控。

据微软表示，受到攻击的目标包括传染病研究人员、律师事务所、高等教育机构、国防承包商、政策智库和非政府组织。