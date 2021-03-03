长者接种科兴疫苗两日后死亡 影响市民信心 先传媒揭发 医院被批迟报

一名有糖尿病史的63岁男子接种针对武汉肺炎的中国科兴疫苗两日后死亡，成为香港首宗接种疫苗后死亡个案。卫生署强调，未确立死亡原因与接种疫苗有关，疫苗临床事件评估专家委员会今(3日)天下午将开会研究。不过，死者逝世两日后经传媒揭发、经医院翻查才通报，惹来迟报的批评；而指明糖尿病患者须「慎用」的科兴疫苗，却轻易让糖尿病者获得接种，亦令人忧虑接种人员的把关效用。受事件影响，涉事接种中心今早有三分之一至一半预约者「失约」。

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呼吸系统专科医生梁子超今早在电台节目指出，病人似乎在接种后48小时内并无出现接种疫苗的过敏或副作用反应，相信病情急速恶化并非是由疫苗引起的急性反应，加上病人属长期病患者，并有呼吸道病史，可能是慢性肺阻或心脏等问题令情况恶化，但真正死因仍有待进一步检验。另外，身兼政府专家顾问的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌在不同的电台节目中引述指，挪威早前有三十多位长者接种疫苗后死亡，世界卫生组织亦认为与接种疫苗无关。

然而，事件已影响市民接种的信心。死者接种疫苗的中心的医务总监郭宝贤今早表示，今天较多人作出查询，目测早上人流较平日疏落，估计有三分一至一半人没有按原定时间到场，亦有十多名市民到场征询医学意见后决定不接种，但他认为，上述情况属人之常情，亦在预期之内。

根据科兴向港府提交的资料，糖尿病人接种其疫苗需慎用，向传媒揭发事件的死者友人不满社区中心容许有糖尿病的朋友入内接种，郭宝贤解释，接种中心没有接种者病历，倚赖市民自行申报，现场医护人员虽然会询问接种者是否有过敏史和未受控长期病，但不会就具体长期病逐一询问；另外亦会观察市民接种前有否异样，如头晕、发烧等才决定是否接种。

香港开始接种疫苗(俗称打针)至今五天，有超过3万人接种，最少有7人在接种中心打针后送院，而成为首名接种后死亡的男子，本身有高血压、高血脂和糖尿病病史，他上星期五(即港人接种疫苗计划开始首日)在佐敦一个社区疫苗接种中心接种疫苗后，星期日出现急性呼吸困难，凌晨自行前往伊利沙伯医院急症室求医，并提及曾接种疫苗，医生初步诊断病人患支气管炎，一个半小时后转送内科病房接受治疗，但情况急速恶化，延至早上六时离世，即入院接受治理不足五小时死亡。

医院管理局直至昨晚深夜，即死者离世两日才通报，而且是在传媒报道后才公布事件，政府专家顾问许树昌批评医院延迟通知，指根据院方数据显示，急症室医生已把死者曾经接种疫苗纪录在案，但病房医生「看漏眼」。伊院副行政总监陈伟文今日凌晨向传媒通报时承认，可加强沟通，但否认隐瞒或延迟公布，强调部门昨日复核个案时，察觉病人曾接种疫苗，已按机制向医院管理层、医管局总部及卫生署呈报。

死者死因是否与接种疫苗有关，尚待解剖确定，许树昌举例，以病者病史，若解剖发现死者有冠状动脉栓塞，便可视为死亡与疫苗无关。