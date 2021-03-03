47名民主派马拉松保释争讼今揭盅 两医护未审先罚遭辞退或停职

因组织或参与民主派「35+」初选而被控「串谋颠覆国家政权罪」的47名被告，经三天的马拉松式保释争讼后，可望今晚有决定，但这宗香港历史上最长的保释争讼，控方和法庭安排被指是对被告的折磨，造成五名被告不适送院。而在此之前，被告之一的「医管局员工阵线」主席余慧明已被停职；同案被捕但暂未被控的仁安护士学校校长袁伟杰则在接获警方提早报到的电话时，同日被院方「建议辞职」。医院管理局未有正面回应是否对当事人「未审先判」，强调接程序处理。

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包括法律学者戴耀廷在内的47名被告，自本月1日中午前起在西九龙裁判法院提堂，全部毋须答辩，控方申请将案押后至5月31日再讯，以便警方作出进一步调查，并反对各被告保释。控辩双方展开争讼，首天聆讯至翌日凌晨2时前，才因其中一名被告、湾仔区议会主席杨雪莹在庭上晕倒而告暂停，期间未有给予被告休息时间和进食；至昨(2日)午重开，结果到了昨晚深夜，亦只能听取完39名被告的保释陈词，余下8名被告须待今天中午继续开庭研讯，《港区国安法》指定法官、总裁判官苏惠德休庭前表示，估计今天下午可完成听取陈词，傍晚会就是否给予被告保释作出决定。

今天的提堂原定上午11时重开，但现已延至中午开庭，因为多名辩方律师指出，47名被告已连续近三日没有更换衣物及梳洗，出现卫生问题；法官苏惠德基于人道及卫生问题，决定将开庭时间延后。

不过，控方的整体安排已惹来批评，主要涉及长时间聆讯对被告造成不必要的「折磨」，事实上，在过去两天合计超过24小时的聆审中，共有五名被告不适送院，除杨雪盈外，其余四人分别为65岁的前立法会议员梁国雄、区议员徐子见和谭凯邦，以及参与初选的林景楠。另外，有律师质疑控方为何不像往常安排般，把人数众多的被告分案处理，以免提堂时间过于冗长，对控辩双方造成不公。以首被告戴耀廷为例，经过首日4小时聆讯后，昨早因2014年的占领中环上诉案须到另一法庭应讯，以致未有睡觉；更有律师表明，两日间只睡了四小时，团队的状态不是最好，但仍会努力为被告争取保释。

香港人权监察发言人叶宽柔形容，控方和法庭的做法「非常不理想」，她指出，马拉松式审理案件须符合从速处理的人权要求，但警方在有计划拘捕及检控的情况下，律政司和法庭未有作出应有安排，例如安排小休及吃饭时间等，以免被告及其律师在「疲劳轰炸」下难以好好抗辩。

不过，本身是行政会议成员的资深大律师汤家骅认为，该案的程序没有造成不公，因为由同一法官处理保释聆讯可避免判决矛盾，而检控亦需尽快处理，以免被告闻风先遁。

未审先罚护校校长和工运主席被辞退

此外，身在犯人栏的「医管局员工阵线」主席余慧明已被人停职，医管局总行政经理刘家献昨在记者会上不点名地证实事件，指就着一名员工涉嫌被控违反国安法，医管局按既定人事资源程序，对涉事员工作出停职安排。当被问及停职安排是否未审先判时，刘家献重申，如果有员工工作上因为任何事被控，医管局都会按程序处理，「有需要的话」会作停职安排。但他没有解释在什么情况下才是「有需要」。

其次，曾参选卫生服务界初选的仁安护士学校校长袁伟杰上月26日接获警方要求他提早报到的当天，接获校方「建议离职」的消息，即日生效。他向传媒表示，理解管理层面对压力，但对自视为典型温和派而被指颠覆政权，他更期望当权者思考香港可以如何走下去。

55名组织或参与民主派初选人士本年1月初被警方以涉嫌颠覆国家政权罪被捕，获准保释出外候查，原定4月向警方报到，但上月26日突然接获警方通知，要求他们提早于上月28日到警署报到，声言会采取一些行动，各被告已预料可能会被拘捕，结果47人被正式控告，余下8人继续保释出外候查，5月4日向警方报到。