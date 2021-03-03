COVAX第一批AZ疫苗密送抵台七天内展开注射医护优先

在高度保密情况下，世卫组织COVAX平台提供给台湾的第一批「牛津AZ新冠疫苗」11万7千剂，今天经由大韩航空运抵台湾的桃园机场，台湾卫生福利部立即展开疫苗的检验封缄作业，力拚七天内完成，就可以开始注射，第一批注射的对象将是台湾第一线的医护人员。这是新冠疫情以来，台湾首度施打新冠肺炎疫苗。

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这批由国际组织提供的疫苗运送到台湾的过程高度保密，直到昨天，台湾疫情指挥中心对于第一批的数量、运送的时程等，都还没有进一步的消息。只说，COVAX平台提供的其余AZ疫苗将在今年5月前全数到货，加上其它管道购买的疫苗，预估台湾最快明年六、七月之间，可以达到新冠群体免疫。直到今天，官员才透露，疫苗即将抵达台湾之前，他们才收到确切的通知。

AZ疫苗今天上午抵桃园机场后，下午1时40分由冷冻车从华储仓库载送离开。官方为了防止媒体拍摄，运送前一分钟还临时更改仓库，航空警察起初对现场的记者表示，在出口区32号仓库，约下午2时30分运送，不料在运送前1分钟临时改到进口区32号仓库，所有媒体记者追在警车后面跑了一百公尺，才抵达确切的运送地点，拍摄过程中警卫不停阻挡，运送全程则都由警车鸣笛戒护。

台湾官方规定，新冠疫苗施打的第一顺位是33万名医护人员；第二顺位是「维持防疫量能」的第一线中央政府及地方政府防疫人员；第三顺位是「高接触风险工作者」，包括航空公司的机组人员、国际商船的船员、防疫车队的驾驶、及防疫旅馆实际执行居家检疫工作者。

第四顺位则是最新增加的「因特殊情形必要出国者」。包括因公务出国的外交人员和代表国家出国比赛的选手。官方表示，因为东京奥运今年确定举行，相关训练比赛已经展开，虽然选手在台湾没有风险，但不代表出国没有感染的风险。

台湾官方指出，AZ疫苗每个人共需施打两剂，其间需要间隔八周，因此大约5月初会开始施打第二剂，据牛津大学临床数据分析，接种后22天产生免疫力，因此台湾最快在5月底就能出现有完整保护力的人。

不过今天抵达台湾的这11万7千剂，只能提供第一线医护人员施打5万多人，而台湾第一顺位的医护人员共有33万人，因此台湾仍迫切需要取得其他管道的疫苗。