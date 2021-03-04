两会召开在即 北京维稳较往年紧 章诒和首次被监控

2021年3月，中国全国人大政协两会启动前夕，当局对异议人士的维稳监控比往年范围更广，甚至是温和红二代的章诒和亦首度被监控。

俗称「两会」的中国全国人民政治协商会议和人民代表大会将于今(4日)明两日先后在北京人民大会堂召开，而「两会」期间针对异见人士的维稳活动今年虽然较迟展开，但力度较往年强，外地人士除上访者外，宗教人士亦成了驱赶对象；而监控对象范围更广，甚至是温和红二代的章诒和亦首度被监控，令她向对方诘问：「(当局)害怕什么？」

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将于今天下午迎来政协大会开幕式的人民大会堂，早上已加强保安，而大会堂附近的长安大街和附近街道，稍后亦会分阶段实施交通管制，情况一如往年；但驱散外地上访民众的行动，以至针对维权人士的「被旅行」、「被看看」，甚或是小区加派站岗人员的动作，则迟至本月1日才开始，较往年2月下旬开始的时间略晚。

不过，维稳力度显然加强，从中国微信和推特的帖文可见，除了上访民众被驱赶离京外，外地基督徒亦成了驱赶对象；而由外地赴京的亦被拦截，长春维权人士赵利春本月1日早上被当局从长春西站强制抓回，左手被抓掉一块皮。至于已经在京的前往上访亦被拦截，维权律师倪玉兰昨日发推，指中国政府明令不许「截访」，但当日位于东堂子胡同的公安部信访处，「到处都是截访人」；她又说，另有不少维权人士被带到派出所或传唤，大约24小时后获释。维权人士陈燕华昨天亦抱怨：「不让去政府部门又不让看朋友，只允许我在我住的附近买菜，不给解决问题，还限制自由真无语。」而曾经向北京当局申请游行的维权人士马波亦被警告，若要出行，须打招呼，令他心感不满。

但较为著名的维稳对象更是连网上发声的权利亦被限制，以独立记者高瑜为例，昨晚便在推特发帖，「准风月谈时间开始。」暗讽不准谈政事；另外，又说「本人声明大自然、花鸟鱼虫仍在本人关注之下，尤其狗与猫」亦显然是讽刺当局监控她。

监控名单范围今年显然扩阔了，据了解，微博已被封的红二代作家章诒和亦首度被监控。已退休的清华大学社会学系教授郭于华昨日发推，指章诒和在朋友圈中透露，前天警察上门“看看”她，但这种两会前的防范惯例，「以前从未来过，现在把我这个老人也列入了」她向对方表示：「我是持不同政见者。——害怕什么？」

章诒和是中国开国民主党派创办人、交通部长及《光明日报》社社长章伯钧的二女，现为退休作家，着有《往事并不如烟》(又名《最后的贵族》)、《一阵风，留下了千古绝唱》及《伶人往事》。