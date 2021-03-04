中国：2021年两会近5千代表聚北京

2021年的中国两会现已拉开帷幕。中国全国政协十三届四次会议已于周四在北京召开。按照日程，全国人大的十三届四次会议将于周五开幕。本台法广驻京记者从现场发回报导。

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2021年中国政治生活里极具象征性的两会已于周四（2021年3月4日）在北京人民大会堂全国政协十三届四次会议的开幕中起步。在此之后，全国人大的十三届四次会议则将按计划于周五召开。据介绍，2021年两会的重要内容之一，是审查、讨论2020年通过“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）。

2021年中国两会共有近5千代表与会。如同去年那样，北京严格执行卫生防疫措施，以期防患于未然。

据本台RFI记者拉加德（Stéphane Lagarde）周四发自中国首都的报导，北京的清晨，人行道上的红绿灯在为自己歌唱。在长安街两会代表下榻的酒店附近，交通干道上，路人寥寥无几。在制服外穿着霓虹灯安全背心的警察控制着天安门广场的路口。附近居民被要求出示身份证件。临近人民大会堂的地铁站出口，在几天前就已被关闭。

冒失的外卖送货员

雾中冒出一名外卖面食的送货员，被勒令停车。这名冒失的送货员在接受采访时表示，如果送货的地点在预知的限制区内，他们会通知顾客来取货。目前则更加严格，一些地点在全球定位系统上是一片空白，通常位于政府设施附近。

北京重视防患未然

安全管制，加上卫生控制，中国农历新年节假期间出入首都的限制，旨在全力避免北京再现疫情。接待处安放了可以测量体温的摄像装置，酒店的会议室和电梯每两小时消毒一次。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : Des habitants de Pékin marche dans la rue Qianmen, le 11 février 2021, avant le début des célébrations du Nouvel-An lunaire, qui marque le début de l'année du buffle le 12 février. © AFP - NOEL CELIS 法新社

全员检测集体接种

中国2021年两会代表都做了检测，绝大多数与会者接种了疫苗，尤其是200名香港代表在深圳接种了Covid-19疫苗。如同去年那样，与会代表被要求在两会期间不要外出。