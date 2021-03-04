侯志明批“法国最高视听委员会”轻易、悄声颁发播放权

“法国最高视听委员会”3月4日通过了中国环球电视网（CGTN）落地许可，环球电视网将可继续在欧洲播出，包括英国。法国著名汉学家，人权活动家侯芷明4日晚接受了法国国际广播电台中文部的专访。她对“最高视听委员会”轻易、悄声地颁发播放权表示失望。侯志明女士表示，“法国最高视听委员会”不了解中国没有新闻自由的现状，忽略了中国环球电视网（CGTN）是一个”不属于新闻而是宣传“的机构。

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侯志明女士表示：这是一个重要的消息，因为英国通信管理局在2月4日裁定吊销中国环球电视网在英国的广播执照。英国方面指出，由于该台最终是由中国共产党所控制，这不被英国广播法规允许。侯志明女士表示，英国方面做出这一裁定之后， 中国环球电视网就没有地方可以发它的新闻。

她表示：但我们听说，从去年12月初，中国环球电视网（CGTN）向“法国最高视听委员会”申请欧洲转播权。结果出人意料，法国最高视听委员会可以说是”偷偷地“通过CGTN播放执照。

侯志明女士表示，这种轻率的做法是不应该的。如果英国政府和德国的一些电视台都拒绝中国环球电视网继续发送它的新闻，他们这样做的原因是，他们觉得中国环球电视网不是一个私人媒体，不是一个公民媒体；而是中国共产党的媒体；共产党的媒体利用它的新闻，它的报纸，他的电视台，利用这些媒体平台传播它的理论，他的政治观点，宣传共产党的政策。所以，我们认为，中国环球电视网不是一个新闻媒体而是宣传。

侯志明女士表示：英国拒绝继续和环球电视网合作，还有一个原因是2013-2014年，一名英国公民被抓。中方认为这名英国人犯有经济罪，其实我们不太相信。当时这名英国公民被强迫逼供，逼迫认罪。中国环球电视网被指播放英籍私家侦探韩飞龙（Peter Humphrey）被迫认罪的电视画面。这名英国公民在电视上还曾说：我有罪；中国政府对我特别友好。我认罪等等。在电视上”认罪“的英国人名字叫Peter Humphrey。

侯志明女士讲述道：这名英国人回国后对大家说，他怎样被强迫逼供；电视”认罪“的时候他手上有手镣。他当时根本没有自由讲述他内心的真理。

侯志明女士表示：我们认为在现在的气氛里，外国记者在华的工作环境非常不理想。现在很多记者都不可以回到中国去；在中国采访时会受到很多批评；有的记者会受到严厉的批评和攻击。

所以我们认为，目前有一个非常不公平；不对等的态度。中国应该采用对等的态度对待在华工作的电视台工作人员；不论是报刊或是电视台的外国记者都应该以对等的态度对待他们。而现在的情况不是这样的。

她表示：在目前这种状况下，“法国最高视听委员会”如此轻松容易地允许中国环球电视网落地欧洲，我们认为，这是一种非常非常不理想的状况。我们法国公民非常反对政府的这种态度。因为政府不懂得中国现在真正的情况。现在的中国根本没有新闻自由，都是些宣传。我们不要沦为给她提供宣传的平台；并给她提供这种优惠的环境。