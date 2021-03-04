侯芷明谴责法国CSA向中国环球电视网颁发播放执照 指CGTN欧洲长驱直入 而欧洲媒体则遭中国严禁

法国媒体主管机关法国最高视听委员会宣布，通过中国官媒中国环球电视网（CGTN）的播放执照申请。这表示CGTN将能继续在欧洲播放节目，包括在英国。2月初，中国环球电视网因受控于中国共产党而遭到“英国通讯管理局”（Ofcom）撤销牌照。法国CSA的决定，实际上显示绕了一圈，CGTN还是可以在欧洲合法播送节目。法国著名汉学家，人权活动家侯芷明对此表达困惑，并批评法国有违欧洲人权自由团结一致原则。侯芷明还批评法国允许中国外宣媒体进入法国，而法国的众多媒体却遭禁，根本不能进入中国。

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据法国著名汉学家，人权活动家侯芷明今天回应法国最高视听委员会准许中国官媒中国环球电视网（CGTN）的播放执照申请，允许该中国官方媒体不仅在法国落地，并通过法国向欧洲全境进驻开播，对本台回应批评说，她不能明白法国CSA的决定。

侯芷明称此决定引发震惊。

据侯芷明批评说，中国环球电视网对外简称做CGTN，在全世界开播，法国CSA现在允许其在法国落地，有违与一个欧洲国家的团结一致精神，而正是英国刚刚解除了中国环球电视网的播放权。中国环球电视网现在由此又可以进入法国，并去全欧洲。众所周知，中国环球电视网是一家宣传电视台，直接由中国共产党领导，怀有政治宣传的目标。在中国环球电视网的节目中，是为着宣传中国的政策，宣传中国共产党的政策。

据侯芷明批评说，法国CSA允许中国环球电视网落地法国，要知道这是在允许一个目前被指控正在关押维吾尔人，性侵妇女，强行让维吾尔妇女节育，镇压西藏人的中国，用中国的媒体管道，在欧洲对这些局面宣传他们的官方说辞。而欧洲则没有任何可能进行制裁。

据侯芷明指出，正是中国环球电视网播放那些被拷上手铐的中国人电视认罪镜头，认罪的人包括那些应当受到尊重的律师等，甚至是外国人比如英国人佩特杭特利，瑞典人佩特达林，以及那些记者和在中国工作的人，也被中国环球电视网播放认罪镜头。在这些镜头里，这些人被迫念出悔罪文件，承认在中国犯下罪行。而CSA正是向这样的一个电视台发放许可，允许中国环球电视网在法国以及在欧洲开播。

据侯芷明批评说，我们常说要对等，要透明，但是要说对等，我们知道有多少西方国家的记者被禁止跨进中国，法国24台长期以来申请在中国落地无果，法国世界报以及其它法国媒体或是被禁止，或是只要这些媒体报道涉及中国就遭到威吓。侯芷明说，由此看出来所谓的对等其实是零。

侯芷明还谴责说，中国环球电视网获许在欧洲开播，而我们却被中国禁止。

据报道称，有鉴于中国环球电视网CGTN引发的风波与争议，法国主管机关CSA曾在新闻稿中强调，“CSA将会特别注意CGTN是否遵守法规要求”。