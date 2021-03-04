德国战舰巡南海 美国挺此举支持国际规则与秩序

美国称赞北大西洋公约组织(NATO)盟友德国派遣军舰穿越南中国海有争议海域的计划，称美国欢迎支持该地区“基于规则的国际秩序”的行动。美国政府称中国威胁到这一秩序。德国许诺战舰不会进入距离中国和其他国家12海里以内的海域。

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据路透社报道说，德国政府官员周二表示，一艘德国护卫舰将于8月驶向亚洲，并在返程时穿越南中国海，成为2002年以来驶过该海域的首艘德国战舰。美国周三称赞北大西洋公约组织(NATO)盟友德国派遣军舰穿越南中国海有争议海域的计划，称美国欢迎支持该地区“基于规则的国际秩序”的行动。华府称中国威胁到这一秩序。

据美国国务院一名发言人表示，“维护和平与稳定、尊重国际法、保护合法商业网络不受阻碍、以及自由航行和其他合法使用该海域的做法，符合美国的国家利益，” 美国国务院该名发言人表示，“我们欢迎德国支持在印太地区推行基于规则的国际秩序的作法。维护开放的海上秩序对国际社会利益攸关。”

据中国外交部发言人汪文斌称，各国在南海享有国际法所规定的航行与飞越自由，但表示“不能以此为借口危害沿岸国主权和安全。”

据路透社说，德国官员表示，战舰不会进入距离中国和其他国家12海里以内的海域。