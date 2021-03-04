法国给牌 中国环球电视网绕了一圈回全欧

法国媒体主管机关“法国最高视听委员会”宣布，通过中国官媒中国环球电视网（CGTN）的播放执照申请。这表示CGTN将能继续在欧洲播放节目，包括英国。然而有鉴于CGTN引发的风波与争议，法国主管机关仍在昨天稍晚的新闻稿中强调，“CSA将会特别注意CGTN是否遵守法规要求”。绕了一圈，CGTN还是可以在欧洲合法播送节目，包括英国。尚且未见英国方面评论。

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据中央社报道称，法国通过CGTN牌照申请，中国官媒将于全欧复播。消息说，法国媒体主管机关“法国最高视听委员会”3日宣布，通过中国官媒中国环球电视网的播放执照申请。2月初，中国环球电视网因受控于中国共产党而遭到“英国通讯管理局”（Ofcom）撤销牌照。

然而CGTN在12月就开始向法国最高视听委员会（CSA）提出申请，以期CSA在法律上认可其播出能力。因为根据法国法规，只要符合两项技术条件便能获得播出许可─必须透过法国卫星，也就是欧洲电信卫星（Eutelsat）播放，和必须从法国送出讯号；广播内容并非审查项目。法国最高视听委员会3日的审查确认CGTN符合这两项条件，因此认可其播放能力。

据法国最高视听委员会在新闻稿中表示，“由于英国脱欧，以及英国通讯管理局根据英国法律撤销CGTN牌照，CGTN负责人向委员会接洽，请求认证其播放符合欧洲法律与法国规范。法国最高视听委员会予以认可”。据该新闻稿，“法国法律不要求透过卫星播放的、且拥有在法国播放能力的非欧洲频道，在播放前进行事先授权。这些频道能自由播出，不需事先核查，但须尊重法国视听传播相关法律”。

然而有鉴于CGTN引发的风波与争议，法国主管机关仍在新闻稿中强调，“CSA将会特别注意CGTN是否遵守法规要求”。

根据1989年在欧洲理事会（Council of Europe）架构内签署的“跨境电视协议”，只要CGTN能向其他签署国家申请到合法播放权，就能继续在英国境内播送。英国虽退出欧盟，但仍是欧洲理事会成员，脱欧不影响外国媒体在欧洲全境播放的权利。

据中央社说，绕了一圈，CGTN还是可以在欧洲合法播送节目，包括英国。

该报道说，但这也不代表CGTN可以肆无忌惮。现在CGTN落入法国最高视听委员会掌管范围，委员会将有权在CGTN播放煽动仇恨暴力或不尊重人类尊严、诚信等内容时，下令开罚或停播。过去CSA就曾因中东频道犯下严重错误时勒令停播。