消息说两会代表都打疫苗了

兼任全国人大代表的中国国药集团国药控股董事长于清明今天说，今年参加中国全国“两会”的5000多名人大代表、政协委员，都接种了国药集团研制的2019冠状病毒疾病（COVID-19）灭活疫苗。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国两会5千名代表委员全数施打疫苗。该报道引述新华社消息，兼任全国人大代表的中国国药集团国药控股董事长于清明声称，5000多名“两会”代表、委员的接种，“体现了对国药疫苗的高度信任”。

于清明宣称，经由各国政府审批的大规模海外临床试验数据显示，中国国药集团疫苗保护效力达86%，中和抗体转阳率超过99%，预防中度病例有效性100%，预防重度病例有效性100%。于清明又说，中国国药集团正持续扩充疫苗年产能，未来将达30亿剂。目前则是全球最大的COVID-19疫苗生产商，且已向国内外供应近1亿剂，并已接种6000多万剂次，至今未发现与疫苗相关的严重不良反应。

据于清明声称，从2020年3月中国国药集团内部的4个级别党政负责人“以身试药”情况来看，经过1年的抗体持续追踪，目前仍均保持在较高水平，没有出现明显下降。

据中央社说，中国目前已有4个COVID-19疫苗经国家药监局“附条件批准”上市，并应急批准5条技术路线共16款疫苗展开临床试验，其中6款已开展第3期临床试验。