疫下中国两会正常日开会 股市未喜

中国3月召开全国人大和政协“两会”，预计货币政策将继续执行稳定基调，市场对3月没有任何降准和降息的预期。放眼未来三个月，降息预期依旧冰封，数量工具方面，认为可能降准的想法稍有抬头，不过目前占比极低，仅约2%尚不成气候。中国股市周四收跌，沪深300指数跌幅创七个多月来最大，因投资人担忧估值过高，抛售消费和原材料股票。

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据路透社今天报道说，中国股市沪深300指数收跌3.2%，单日跌幅创逾七个月最大。

沪综指收跌2.05%报3,503.49点。沪深300指数收跌3.15%，单日跌幅为2020年1月以来最大。沪深300主要消费指数收跌4.91%，原材料分项指数跌4.82%。科技股也下跌，创业板指数收跌4.866%。上证科创板50成份指数收跌2.59%。

‎前海开源基金投资经理Yang Delong表示，投资者正在轮转出消费、新能源和科技股，因估值引发担忧，并增持被低估的地产、银行和保险股。

消息称，深综指收跌 2.9%。

路透社报道称，全国人大会议将于周五（5日）开幕，新加坡大华银行发表报告预期，中国料将一如去年般不对今年经济增长设订具体目标；因低基数效应，该行预测中国2021年GDP增长将达到8.5%，而长期隐含GDP增长目标相信在4.5-5.0%之间。报告称，受去年的低基数影响，中国今年的GDP增长将会非常高，因此今年是否设订增长目标并不重要，也不会成为衡量未来几年增长的指标。

报道称，2021年第三期中国固定收益市场展望调查预期，中国3月召开全国人大和政协“两会”，预计货币政策将继续执行稳定基调，市场对3月没有任何降准和降息的预期。放眼未来三个月，降息预期依旧冰封，数量工具方面，认为可能降准的想法稍有抬头，不过目前占比极低，仅约2%尚不成气候。

在稳定的政策预期下，受访机构对3月债市看法较为平静，此前认为央行有收紧态度引发的不安情绪已经明显缓和。