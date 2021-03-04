美国犹他州众议院决议案，要求关闭尚未关闭的孔子学院

美国犹他州州众议院3月2日通过一项决议案，要求该州的两所大学关闭校内尚未关闭的孔子学院，理由是孔子学院可能帮助中国共产党的间谍活动，对美国国家安全构成威胁。

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据美国之音今天报道说，防范中共影响，犹他州众议院通过决议要求关闭该州孔院。消息称，美国犹他州众议院通过决议案，要求关闭该州由中国政府资助的孔子学院。

《盐湖城论坛报》（Salt Lake Tribune）3月2日报道，州众议院当天通过一项决议案，要求该州的两所大学关闭校内尚未关闭的孔子学院，理由是孔子学院可能帮助中国共产党的间谍活动，对美国国家安全构成威胁。犹他州的州众议院之前曾通过了一项参众两院联合决议案，但在州参议院没有付诸表决的情况下，州众议院星期二夜晚再度表决，以69票比1票，单独以州众议院名义通过了《保护犹他高等教育机构免受中国共产党影响的决议》。

报道称，目前尚不清楚州参议院为何没有就这项决议案举行听证。参议院主席之前对这项决议案表示过担忧，表示将审视议案内容是否会影响到犹他州与中国的贸易关系。

州众议院通过的决议案建议犹他州继续经营孔子学院的犹他大学（University of Utah）和南犹他大学（Southern Utah University）在2022年12月1日前关闭孔院。

犹他大学发言人在给《盐湖城论坛报》的一份声明中说，学校已经计划在2023年中期关闭孔院，由于这项决议案的通过，已经决定提前大约六个月关闭孔院。

据该报道，南犹他大学发言人之前表示，如果决议案获得通过，该校将落实决议案的要求，“开始准备关闭孔子学院。”可目前决议案只是在州众议院过关，尚不清楚南犹他大学是否还会这样做。