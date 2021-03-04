香港：47名民主派人士中，15人获保释

香港四十七名民主派人士被控“串谋颠覆国家政权罪”的案件中，15人获保释。未被接受保释申请者还需在押。

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香港47名民主派人士被指控“串谋颠覆国家政权罪”的案件，经过一连数日的夜以继日的马拉松式的聆讯后，法官在4日晚间宣布，批准47人中15人的保释申请，法官同时还宣布将案件押后至5月31日下午再提审。保释申请没有被接受的人，包括戴耀庭等人继续被关押。

过去四天，国安法指定的法官苏惠德主要听取47人的代表律师作保释陈词，直到四日杨岳桥等七名被告在庭上自行陈词后，下午五时休庭，法官考虑各被告提出的保释申请理据后作出决定。

保释申请被批准的15人，其保释的条件是，不得直接或间接作出、发放或转载任何可能有合理理由被视为危害国家安全的行为及言论，除了投票之外，不得协助、组织安排参与或协调任何级别的选举，不得直接或间接联络外国官员、议员、成员或服务他们的人士。

获准保释的人包括郑达鸿、杨雪盈、彭卓棋、何启明、刘伟聪、黄碧云、谭文豪、施德来、张可森、伍健伟、郭家麒、吕智恒、林景楠、柯耀林和李予信。

连日来有大批香港市民到法院外排队争取旁听，也有民主派支持者在法庭外为被告打气。期间有市民高呼“光复香港，时代革命”等口号，也有人与便衣警察对骂。4日晚，法院外有更多市民到场声援，有人高喊争取民间五大诉求、释放政治犯等口号。警方在法院外拉起封锁线，并举旗警告在场人士或违反港版国安法。