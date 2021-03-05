中国今年重订GDP目标为6%以上 财赤下调至3.2%

在去年因疫情而破天荒地不设经济增长目标后，中国今年重新订定目标，期望经济增长能达到6%以上，较去年2.3%的GDP为高；另又不发行抗疫特别国债，并会缩小地方政府专项债券规模，令财政赤字率可下调至3.2%左右；而反映通胀的居民消费价格涨幅则定为3％左右。有关GDP目标，较市场预期低，而总理李克强则表明，GDP目标是考虑经济运行恢复情况后作出，但预见经济发展仍面临不少风险和挑战。

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中国总理李克强今(5日)早在人大开幕式上宣读工作报告，他指出，疫情冲击下，中国是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的，今年将把经济增长预期目标设定为6%以上，考虑了经济运行恢复情况，有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。他重申，要坚持扩大内需，加快电商、快递进农村，并稳定增加汽车、家电等大宗消费。

他补充，现时疫情仍在全球蔓延，全球不稳定因素增多，世界经济形势复杂严峻，中国的抗疫环境亦有薄弱环节，经济恢复基础并不牢固，经济发展仍须面对挑战，但中国经济整体向好的格局不变。

就业方面，李克强提出，城镇将新增就业1100万人以上，但城镇失业率仍会有5.5%左右，强调要着力稳定现有岗位，对不裁员、少裁员的企业，要继续给予必要的财税、金融等政策支持。

为帮助激发市场活力，李克强宣布，将小规模纳税人增值税起征点，由从月销售额10万元提高到15万元人民币；而小微企业和个体工商户，应纳税所得额不到100万元的部分，将会在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上，务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。

两会之前，市场一般预期中国今年的经济增长可以达到8%或以上，对于李克强把目标定在6%以上，星展香港高级经济师周洪礼认为尚算合理，因为中国经济正进入早前加大发债的反弹阶段，而且会加大稳定杠杆，今年增速可能未必达到市场预期般快。另外，光银国际董事总经理兼研究部主管林樵基则认为，6%以上的GDP目标算是保守，但在外围疫情未见完全控制的情况下，以保守目标推行经济措施会较好。