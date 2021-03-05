全球联署行动：为声援香港民主呼吁抵制北京2022年冬奥会

近二百名各界人士日前参与一项全球联署行动，声援香港民主，并呼吁抵制北京2022年冬奥会。联署声明起草人分别为王丹、苏晓康、王军涛、胡平四位海外民运人士。据报道：在美东时间3月4日上午9时至下午9时之间，共有居住在美国、英国、加拿大、日本等国的188名各界人士在声明下签名。

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活动发起人之一、中国民运人士王丹对“自由亚洲”电台表示：该联署声明的英文版在3月5日被发送给了美国国务院、众议院及白宫的相关官员。目前，第二批联署名单正在征集中。截止到美东时间3月5日中午12时为止，已有31人参加了第二批联署。

该声明指出，鉴于中共政权在香港、新疆及大陆所推行的多种暴政，及其对台湾自由民主体制的持续威胁，中共政权“已经具备法西斯政权的性质，不配主办奥运会这样重大的国际体育活动”。因此，该声明呼吁“各国政府在中共政权未能切实改善人权状况，停止上述各项迫害人权的行为之前，共同抵制2022年北京冬奥会”。

王丹表示，3月4日，在得知47名被控涉嫌违反“国安法”的香港民主派人士被当局全部收押后，他和许多支持香港抗争的人士都感到很气愤，并进行了相关讨论。在讨论中，他们也谈到了中共的各种人权迫害行为，尤其是中共对维吾尔人的迫害情况。为了对中国当局的这些行为进行声讨，决定“呼应国际社会人权团体的呼吁”，通过发布联署声明的形式呼吁抵制2022年北京冬奥会。王丹还对媒体表示：“我想，提出抵制奥运会，很简单一个理由就是奥运会有奥运会的基本精神，它不仅仅是一项体育活动。”