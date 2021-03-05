拜登国安战略指南支持台港应对中国胁迫台湾表达感谢

美国总统拜登美东时间三日发表任内首份国家安全战略指南，直指中国是唯一能挑战国际社会体制的竞争对手，并明确指出会支持台湾和香港，应对中国胁迫、人权问题和不公平贸易行为，更扬言如果美国的利益和价值遭到中国直接威胁，必要时会响应挑战。台湾外交部则对白宫的表态表示欢迎和感谢。

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这份24页的美国「国家安全战略暂行指南」，列出多项关乎美国外交发展的目标，包括恢复民主、提高美国竞争力和强化美国联盟等。

在中美关系方面则指出「中国显得过于自信，也是唯一有能力结合经济、外交、军事与技术能力，持续挑战稳定和开放国际社会的竞争者」，美国需要恢复信誉与全球领导地位，将能确保是美国而不是中国制订国际议程。

指南明白提出，拜登政府会支持中国大陆邻近的地区和国家以及商业伙伴应对中国的威胁。文内提到「我们会支持台湾这个主要的民主政体、重要的经济与安全伙伴，这符合美国长期承诺。」这份文件也表明会捍卫香港、新疆、西藏的民主和人权，会联同其他国家合作，并确保美国企业与中国做生意时，不会牺牲美国价值观。

文章表示，当中国的行为直接威胁利益与价值观时，必要时会做出回应，包括对抗不公平与非法贸易行为、网络威胁和伤害美国工人的经济行为、削弱先进与新兴技术的做法；指南同时提出需要与北京合作，以外交手法减少误解与误判风险。美国也将确保在关键国安科技和医疗供应链的安全。

在战略指南中，数度将中国大陆与俄罗斯并列，并称北京和莫斯科积极投入抑制美国实力，且防止美国捍卫国家利益和盟友。

美国国安会表示，这份战略方针是拜登总统在与世界接触时的愿景，为美国政府各部门提供国安战略指导。在三日的白宫新闻简报会上，白宫发言人莎奇说，这份报告的宗旨在抓紧在这一代人仅有的一次机会，能够同时更新美国国内与国外的优势。

指南警告说，包括美国在内的全球民主正在日益受到围攻。「自由社会一直从内部受到腐败、不平等、不公平、两极化、民粹主义以及对法治的反自由威胁的挑战，因新冠病毒危机而加速的民族主义和本土主义制造了各国为自己的心态，使我们所有人都多了孤立，少了繁荣，少了安全。」

台湾外交部表示，拜登政府上任以来，不断展现对台湾的强劲支持，外交部将继续与拜登政府密切合作，在台美长期友好的深厚基础上，进一步强化紧密的全球伙伴关系。

政治大学外交系副教授黄奎博表示，美国对台湾的支持，在过去几任政府没有太大改变，台湾应该要看清楚，美国对台湾不是全面和无条件的支持，这个支持是在台湾关系法和六项保证下给台湾的支持和承诺，台湾人很关心的若两岸开战美国会不会驰援，这没有在美国目前说的支持或保证里。