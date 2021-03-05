无国界记者：中国在新冠病毒大流行期间加紧骚扰外国记者

驻华外国记者协会（FCCC）3月1日发布的一份报告，中共当局在新冠病毒大流行期间再度加码骚扰外国记者。无国界记者组织呼吁各民主国家对中共政权加大压力。

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驻华外国记者协会在其于2021年3月1日发表的年度报告中强调了中共政权在新冠病毒大流行期间对外国记者及其新闻来源的骚扰在加剧。这份报告是基于对协会成员调查的150份回应。报告特别谴责当局越来越多地将签证用作武器，以至在2020年上半年驱逐了至少18名外国记者。

无国界记者组织的东亚局负责人塞德里克·阿尔维安尼（Cedric Alviani）在一份书面声明中说：“近年来，中国政权机构已将外国记者视为不受欢迎的目击者，并竭尽全力防止他们收集与其宣传相悖的信息。”

阿尔维安尼说：“在这个大流行时期，透明度可以挽救生命，民主国家必须对中国政权施加更大的压力，要求它尊重他们获得公正信息的权利。”

驻华外国记协的报告中，根据其150位成员的调查答复，记者表示受到当局滋扰（60%），对其中国员工的恐吓（59%），人身监视（40%）和对其新闻来源的骚扰（40%）。此外，去年前往新疆和内蒙古自治区的受访者中，至少有90%遇到阻碍。

在2020年无国界记者组织的世界新闻自由指数报告中，中国在180个国家中排名第177位，并且是世界上最大的记者绑架者，至少有121人被拘留，并且常常处于危及生命的状况。