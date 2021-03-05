美国印太司令对中国海警舰等表示“严重的忧虑”

图为中国海警船与日本海警船在东海对峙

美国印太司令部司令菲利普·斯科特·戴维森（Philip Scot Davidson）4日，在美智囊班子讲演时指出：在印度太平洋地区美国和同盟国面临的最大的危险，是中国对以往的威慑力量的侵蚀，他强调了与日本等同盟国联合强化美军威慑力的重要性。

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菲利普指出：中国迅速的扩充军备造成了地域的军事不平衡，有配备具有高度装备的综合部队的必要。他对于中国海警局的海警舰在钓鱼岛周围的活动和中国空军在台湾周边的威吓飞行表示“严重的忧虑”。

另据报道，美国国务院4日发布消息称，日美外交和防务部门高官4日举行了视频会谈，明确表示强烈反对中国在东海和南海凭借武力和强制力单方面改变现状的尝试，双方对中国《海警法》的实行表示强烈关注。

参加视频会谈的美方官员有副助理国务卿卡纳佩（Marc Knapper）等人，日方则为外务省北美局参事官有马裕、防卫省防卫政策局次长大和太郎等参加。

此次视频会议是将在本月中旬召开的由日美外长和防长出席的安全保障磋商委员会的2+2会议的准备性会议。

另据日本第十一管区海上保安本部的消息，在钓鱼岛周边日本认为是领海的海域，四艘中国海警舰在该海域的毗邻区航行，在钓鱼岛周围，确认有中国海警舰航行已是连续20天。

四艘是海警舰是搭载着类似于机关炮的武器的“海警2203”、“海警1103”、“海警1401”、“海警2302”。