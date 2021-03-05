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美国印太司令对中国海警舰等表示“严重的忧虑”

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图为中国海警船与日本海警船在东海对峙
图为中国海警船与日本海警船在东海对峙 网络照片
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

美国印太司令部司令菲利普·斯科特·戴维森（Philip Scot Davidson）4日，在美智囊班子讲演时指出：在印度太平洋地区美国和同盟国面临的最大的危险，是中国对以往的威慑力量的侵蚀，他强调了与日本等同盟国联合强化美军威慑力的重要性。

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菲利普指出：中国迅速的扩充军备造成了地域的事不平衡，有配具有高度装合部的必要。他于中国海警局的海警钓鱼岛的活和中国空在台湾周的威吓行表示“重的忧虑”。

另据道，美国国4布消息称，日美外交和防部门高官4行了视频，明确表示强烈反中国在海和南海凭借武力和强制力方面改变现状的尝试，双方中国《海警法》的行表示强烈关注。

参加视频的美方官有副助理国卿卡佩（Marc Knapper）等人，日方则为省北美局参事官有裕、防省防政策局次大和太郎等参加。

 此次视频是将在本月中旬召开的由日美外和防出席的安全保障磋商委会的2+2的准性会

 另据日本第十一管区海上保安本部的消息，在钓鱼岛日本认为海的海域，四艘中国海警海域的毗区航行，在钓鱼岛，确有中国海警航行已是连续20天。

 四艘是海警舰是搭着类似于机关炮的武器的“海警2203”海警1103”海警1401”海警2302”

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