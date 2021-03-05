2021年中国国防支出13553亿元，比2020年增长6.8%

第十三届中国全国人民代表大会第四次会议3月5日在北京召开，中国总理李克强宣读了政府工作报告。随后，中国财政部在全国人大会议上发布政府预算报告。根据会上提交审议的预算草案，2021年中国的国防支出为13553.43亿元人民币（约2090亿美元），比2020年增长6.8%。

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分析人士指出，这也是中国国防预算首次正式突破2000亿美元大关，同样也是至少二十年来最低的百分比增长。在全球经济增长放缓的时期，中国军费预算有所下降，但随着中方日益强大的军队逐渐成熟，已经是世界第二大国防预算的中国军队不再需要快速扩张，军费预算也从多年来两位数的百分比增长稳步下调。梳理往年数据可以发现，自2016年以来，中国国防预算增长率已连续6年降至个位数，增长幅度维持在6.6%-8.1%之间。2016年至2020年，国防费预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%，7.5%和6.6%。2020年受新冠病毒疫情影响，中国国防费增速放缓。

此前，全国人大新闻发言人张业遂4日在新闻发布会上表示，中国的国防开支总体上与国家经济发展水平相协调。他称，保持国防开支适度稳定增长，是维护国家主权、安全发展利益、履行国际责任义务，适应中国特色军事变革的需要。他强调，中国的国防开支是公开透明的，每年的国防开支预算都纳入国家预算草案，由全国人大审查批准。

作为全球第一军事强国，美国的国防开支在2020年10月1日至2021年9月30日财年期间估计将达到约9340亿美元。华盛顿曾多次抱怨中方的国防计划缺乏透明度，这加剧了人们对北京旨在取代美国成为东亚主要军事力量的猜测。美国参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）去年12月8日在出席论坛活动时发言称，中国经济强盛后投入大量资源提升军事实力，试图在2035年追上美国，并以本世纪中叶在军事冲突中击败美国为目标。

米利当天以视频方式参加了《华尔街日报》CEO峰会。他在谈及北京的强军野心时表示，中方正在尝试这样做的道路上。他说，“这无疑是美国当下和未来数年面临的一个重大安全挑战。” 米利称，为了抵御崛起的中国，美国必须发展自己的经济和军事力量。他警告称，“我们不希望大国竞争演变成大国战争。如果真的发生，那将会是场灾难。”

米利谈到，40年前，中国军力完全比不上美国。他表示，而随著中国经济地发展，北京投入巨资建设远洋海军、研发新式战斗机、强化反介入/区域拒止（A2/AD）能力，并拓展到太空、网路军事层面。他认为，现今中国军力已很可观，照这样下去，有朝一日势必会与美国平起平坐。米利称， 美国军方必须准备好在太空和网络领域中发起进攻和防御行动，特别是针对中国和俄罗斯这样的对手，这两个国家都在发展这些领域的军事能力。