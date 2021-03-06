两会再现罕见一幕 习近平有两个茶杯

近年来的中共两会，习近平的茶杯意外成为舆论最大看点。今年两会的主席台上习近平独享两个茶杯，而其他领导人都只有一个茶杯。评论人士调侃，从茶杯上也能体现出习的一尊地位。

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在外界看来，一年一度的中共两会，重复着“有大会无讨论，有代表无意见，有政治无新闻”的老调。于是，海内外媒体纷纷把焦点对准了会场上的一些“花边新闻”，习近平的茶杯也因此“脱颖而出”。

今年两会，与以往不同的是，习面前放置着两个茶杯，而李克强等其他与会官员面前都只有一个茶杯。有评论人士调侃说，从茶杯数量上，也能凸显习得一尊地位。

为习近平倒茶水的仍然是一名男服务员，他手持一个专用的小水壶，专门为习近平一人服务。

而在2020年的两会上，媒体注意到习近平的“换杯”一幕。和其他与会领导人不一样，一名男服务员不是直接往习近平的杯子里加水，而是连杯子一起端走，再换上新的杯子。

早在2016年两会上，已有港媒关注到习近平饮水的特殊服务。当时在两会主席台上，为政治局委员服务的是3名男服务员。不过，其中一名服务员手持小水壶，只为习近平一人倒水。而其他两人则分别移向左右，为另外12名政治局委员斟水。