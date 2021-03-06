中-欧7500英里长海底电缆引争议

中国一条长达7500英里的海底电缆将在今年晚些时候从中国通到法国东南部马赛港口的一个受欢迎的日光浴场附近。这条新的和平电缆可能成为美中因特网地缘政治角力的新热点，并且可能使欧洲夹在美中角力之中。

广告 继续浏览后续

海底电缆将于今年晚些时候在法国马赛港口一个受欢迎的日光浴场附近出现。这条名为“和平”的电缆将从中国陆路穿越到巴基斯坦，然后在巴基斯坦通向水下并经过非洲之角(Horn of Africa)，蜿蜒约7500英里海底，然后终止在法国。

据彭博社3月5日报道，这条海底电缆每秒可传输的数据量相当于美国网飞（Netflix）网路视频公司播出9万小时的数据。这条海底电缆大多用来提高中国在欧洲与非洲企业的网络服务速度。

法国电话公司Orange SA运营这条电缆在马赛的接收站。该公司的国际网络主管Jean-Luc Vuillemin表示，这是一个中国向欧洲和非洲投射力量的计划。

从因特网地缘政治来看，这条海底电缆折射出一个新的热点，因为它涉及到中国电信设备巨头华为公司。美国联邦通信委员会（FCC）去年再次把华为定性为美国的国家安全威胁，并重申华为给美国的通信网络带来威胁。

美中近年来的贸易和政治角力与华为有直接关联，而建造这条海底电缆的恒通集团其第三大股东正是华为。华为为这条通往欧洲的海底电缆提供传输、登陆接收站的所需设备。而登陆接收站被认为是进行海底电缆监听最容易下手的环节，包括在兴建时暗中植入“后门”。

彭博社报道说，Alphabet Inc 的谷歌和脸书公司表示，他们不会使用这这条海底电缆，因为他们已经有足够的传输缆线。就算他们想使用这条中国电缆也很困难。这篇报道说，因为美国以国家安全为由，正在带头抵制很多中国的电信设备制造商，其中包括华为。

海底电缆具有重要的战略意义。目前全球98%的国际互联网传输量和电话流量是通过大约400条海底电缆进行的。其中很多是由美国公司拥有和运营的，这强化了美国在因特网的主导地位，也增加了美国和其盟友对海底电遭破坏或被监听的顾虑。

伊朗国营媒体Press TV 3月6日报道说，中国通往欧洲的这条海底电缆会加剧美中关系紧张。此外，有报道说，消息人士表示，法国准备顶住美国就这条海底电缆对法国施加的压力，但是法国有可能用限制特定种类数据使用这条海底电缆传输来安抚美国。

法国总统马克龙今年早些时候说，法国政府不希望在美国的压力下，把中国排除于法国网路基础建设之外。马克龙上个月曾表示，部分原因在于这样法国就不会“完全依赖美国的决策”。

德国总理默克尔2月5日在与马克龙总统召开的记者会上拒绝美国试图孤立中国的做法。默克尔拒绝把中国排除在德国的网路基础建设之外。她说，她不认为在这个数位年代与中国脱钩是正确的做法。