日本防卫大臣回应有关美国务卿和防长访日报道

3月5日，在日本防卫省举行的防卫大臣岸信夫的记者会上，有记者问：有报道说：现在正在研究美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀本月中旬访日事宜，这是否是事实？

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岸信夫回答说：我知道这方面的报道，有关美防长和国务卿访日的事宜，现在还什么都没有决定下来，但是不管怎么样，作为防卫省来说，继续强化日美同盟，而且在维护“自由开放的印度洋太平洋等方面，将与美国继续紧密合作。”

而多名日本政府相关人士4日透露，日美两国政府已就美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀本月中旬访日事宜展开协调。日美两国政府正在以15～17日为中心磋商日程，计划召开外交和防务阁僚出席的安全保障磋商委员会（2+2）会议。

当记者问到：听说昨天，日本和美国政府的外交和国防当局进行了审议官级别的协商，他们对中国的《海警法》深表担心。而您一直在谈论有必要将对《海警法》的担忧诉诸国际社会，您对日美的同样的担忧有什么想法？

岸信夫指出：在昨天举行的美日防卫与外交事务部门之间的审议官级讨论中，我们就地区安全环境，地区事务和双边防务合作交换了意见。特别是在东海和南海问题上，我们强烈反对以武力单方面改变现状的企图，也就《海警法》交换了意见，并表示了严重关切。大家一致同意，我们将继续密切合作，维护和加强“自由开放的印度太平洋”，增强日美同盟的威慑力和应对能力，进一步加强日美同盟。

日美外交和防务部门审议官级高官4日举行了视频会谈，明确表示强烈反对在东海和南海凭借武力和强制力单方面改变现状的尝试，据说这次视频会议是为外交和防务阁僚出席的安全保障磋商委员会（2+2）会议做准备。