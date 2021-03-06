港府谋取缔香港游行搞手「民阵」 透过星媒放风

自2003年起每年主办「7.1」大游行、并在2019年反修例运动中主办有过百万人参与的游行的香港民间人权阵线(简称民阵)，面临被警方取缔的危机。新加坡《联合早报》引述消息人士报道，当局正调查民阵是否曾经接受美国国家民主基金会资助举办活动，一旦证实属实，可以违反《港区国安法》之名取缔民阵。民阵否认有收受外国资助，对可能被取缔，则以「欲加之罪，何患无辞！」作回应。

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继狙击香港具批判性的报章创办人黎智英后，民主派游行搞手 -- 民阵亦被针对。《联合早报》昨(5日)以《港泛民最大联合平台涉违反国安法民阵或很快被取缔》为题报道，有消息人士称，早前网上流传美国民主基金会曾资助民阵举办反修例活动，香港当局正调查，一旦证实属实，民阵将违反国安法，会被港府取缔。该消息人士又说，民阵一直没有按例向港府注册，可能触犯《社团条例》。根据相关条例，任何香港社团或其分支须在成立后一个月内向警方的社团事务主任申请注册或豁免注册。违例者，最高可被监禁三个月。

民阵昨日透过声明作出回应，指民阵成立至今从未收取任何外国政府或机构资助，包括美国国家民主基金会。他补充，民阵一直只依靠游行集会期间向市民募捐作为营运资金，对有消息指民阵被调查曾否获得美国资助及涉嫌违反国安法，「民阵感不明所以」，呼吁各界认清真相。民阵召集人陈皓桓亦在脸书上表示，对民阵有机会被港府取缔，是「欲加之罪，何患无辞！」他呼吁港人在打压中继续「做自己能做的事」。

民阵是港府2002年欲落实《基本法》第23条有关颠覆等国安罪行时，由多个民间团体组成以采取联合反抗行动的，自2003年起即在每年7月1日香港特区成立日举办游行，其后发展至举办其他大型游行，民阵举办公众活动前，会申请「不反对通知书」，并与警方商讨安排，以维持游行秩序，包括正在审理的「8.18」维园流水式集会案。由于民阵参与者均为民主派人士，举办游行亦令相关人士获公众熟悉，不少核心人物均曾参政，包括上任召集人岑子杰，在民主派「35+」初选胜出的岑子杰，现正被当局控以串谋颠覆国家政权而遭还柙。