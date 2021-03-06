美谴责中国直接攻击香港选举制度违承诺 欧盟称会采取措施应对香港自由恶化

继欧盟之后，美国亦谴责中国政府在香港选举制度上开倒车，指是对香港的自治、自由及民主进程的直接攻击，亦违背了《基本法》列明香港政制要向普选方向发展的承诺；中国驻联合国代表陳旭则重申，促请各国不要干预香港事务和中国内政。

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面对民主派在香港选举中大胜，中国拟大改香港选举制度，除了在不同关卡以「爱国者」为标准审查参选人资格外，亦尽量减少民主直选产生的议员比例，对此，美国国务院发言人普赖斯昨(5日)在新闻发布会上予以谴责，批评北京此举是对香港自由的直接攻击，势必大大限制港人的政治参与，严重削弱香港的代议政制，扼杀政治辩论以违反民意。他续称，北京措施一旦落实，将会严重破坏香港的民主体制。国务院呼吁中国恪守国际义务和承诺，遵从《基本法》，重申美国将一如既往，与港人并肩争取应有的普世权利。

英国外交部只是促请北京遵守给予港人的承诺，包括尊重港人基本权利和自由，以及香港的高度自治。

最早就北京决定发表声明的欧盟表明，随时准备采取更多措施，应对香港政治自由和人权的进一步严重恶化。欧盟批评中国拟议的香港选举变革，反映中国日益严重的独裁统治，并指改革内容违背《基本法》，将对香港的民主原则产生潜在的深远负面影响。

中国：《决定》为落实「爱国者治港」提供制度保障

中国驻欧盟使团和驻联合国代表陈旭在当地时间5日作出反驳，他首先引述白俄罗斯代表70个国家当日发表支持中国在香港实行「一国两制」和《港区国安法》，藉此指中国的涉港政策得到广泛支持，西方国家打着人权旗号借香港问题向中方施压注定失败。

谈及改革香港选举时，他指出，近年的情况表明，香港选举制度需要与时俱进作出完善，为全面准确贯彻一国两制方针和落实爱国者治港原则，提供健全的制度保障；全国人大代表作出有关决定，完全符合宪法和香港《基本法》，正当性和权威性无可置疑。他重申，香港选举制度是中国内政，敦促有关方面恪守国际法和国际关系基本准则，停止以干预香港事务和干涉中国内政。

民间方面，香港最后一任总督彭定康则批评人大此举是消除香港自由和民主的最大一步，指中国共产党背弃所有承诺，包括已故领导人邓小平的承诺，规定香港人要成为「爱国者」，效忠中共，是彻底破坏「一国两制」的承诺，再次向世界阐明，不能信任中共。

总部设在伦敦的「香港监察」指出，香港的立法会选举要因应选委会改选而再押后一年，而相信大部份香港人，日后将被褫夺政治参与权利，包括对北京提出批评或支持香港自治的人，均无法参与本港政治。

英美媒体多以负面笔触报道北京在香港选举进程上开倒车，英国《独立报》和英国广播公司指中国颠覆香港选举制度；美国彭博指中国放弃在港实行24年的公开选举，《纽约时报》以《要求忠诚中国颠覆香港选举》为题作出报道，《华盛顿邮报》则把中国人大改变香港选举和科技争先，与中益紧张的中艾关系相提并论。