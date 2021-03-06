蔡霞发推文呼吁外界继续寻找方斌

3月5日，中共中央党校前教授蔡霞发推文，呼吁外界继续寻找曾经因为报道武汉疫情期间当地医院情况的公民记者方斌。去年2月10日，方斌被警方抓捕，至今13个月音讯全无。

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蔡霞教授转发一条关于方滨的推文，并写道，“一年了，似乎外界得不到任何方斌的消息，令人揪心。我们不能忘记方斌，不能放弃寻找方斌。”她借用一段名言说，“为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪；为自由开辟道路者，不可使其困顿于荆棘。”蔡霞最后追问，“方斌究竟在哪里？”

武汉居民方斌因不满当局掩盖疫情真相，于2020年2月1日到武汉各家医院拍摄实际情况。他拍下武汉第五医院5分钟内搬出8具尸体的影片，引起国内外轰动。方斌曾在YouTube个人频道上说，今天的武汉肺炎不仅是天灾，更是人祸。病毒的残酷远远比不上暴政的残酷。方斌呼吁全民反抗暴政说：“中国是中国人民的大地，怎么能允许中共魔鬼在这里猖行？”

2月10日，方斌被警方抓捕，据说抓捕指令由公安部直接下达。知情人透露：方斌的家属曾到当地派出所多次找人，警方开始时敷衍，后称暂时不要管方斌的事了，过一段时间再说。警方称，一开始准备给方斌定“煽动颠覆国家政权罪”，但拖了一段时间，给他定个“寻衅滋事罪”之类的罪名就可以轻一点。

警方还告诉方斌的家属不要再找了，等美国大选结束了再说，大选之前不会有结果。如今美国大选结束已一个多月，方斌仍然音讯全无。有消息指他被关在武昌监狱。