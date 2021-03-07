内蒙中小学全面使用国家统编教材？习近平人大最新表态

2020年夏天，中国号称“模范生”的民族区域自治地区内蒙古，因官方推行国家统编教材而触发民族矛盾。参加21年两会的习近平在3月5日公开表达对内蒙古政府全面推行使用国家统编教材的支持。

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习近平的最新表态是在2021年中国全国“两会”期间的内蒙古人大代表团会议上作出的。从2018年开始，习近平所在的人大选区由上海调整为内蒙古，此前他已经连续4年参加内蒙古代表团分组会议。

在3月5日的内蒙古代表团会议上，习近平称，内蒙古拥有“模范自治区”的荣誉，要倍加珍惜、继续保持，并要求内蒙古增强各族群众对祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。同时，习近平将推广普及国家通用语言文字工作，全面推行使用国家统编教材视为塑造文化认同的途径，要求“深入开展中华民族共同体意识教育，特别是要从青少年教育抓起，引导广大干部群众全面理解党的民族政策，树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，旗帜鲜明反对各种错误思想观点……”

海外亲北京中文媒体多维说：这意味着在经历2020年夏天的内蒙古教材风波后，北京公开表达了对内蒙古政府的支持。与前任领导人相比，习近平更强调学校教育是一个至关重要的意识形态主战场，尤其是在这其中扮演重要作用的教材方面，香港国家认同观念的缺乏和政治危机极具警醒价值。在内蒙古推行语文国家统编教材之时，中国大陆全国都在行动，而并非针对民族区域自治地区。正因为如此，北京定然不会在这一事关国家认同的大问题上让步。

2020年9月秋季学期开始之前，内蒙古教育厅发布《全区民族语言授课学校小学一年级和初中一年级使用国家统编语文教材实施方案》，要求从9月1日起，全自治区所有中、小学一年级新学期起终止使用蒙古族母语教学（非所有课程）。同时，2021年起小学一年级和初中一年级道德与法治课开始使用统编《道德与法治》教材，2022年初中一年级历史课使用统编《历史》教材。该教育在当时被西方媒体认为是推行民族同化教育，引起轩然大波。

此后，中国外交部澄清说，国家用语言文字是一个国家主权的象征，学习和使用国家通用语言文字是每个公民的权利和义务。近年来中国国家教材委员会组织专门力量统一编写语文、政治、历史三科教材，这三科教材自2017年开始就在全国所有中小学统一使用，不影响民族语言授课学校其他学科课程的设置，蒙古语文课时不变，使用教材不变，授课语言文字不变，现有双语教育体系也没有改变。