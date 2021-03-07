前工信部长：中国成制造强国至少尚需30年

中国政府声称2025年成为制造强国(《中国制造2025》计划)惹起美国猜疑并传出中国暗中放弃后，工业和信息化部前部长苗圩在中国政协全体会议上表示，在全球制造业四级梯队格局中，中国处于第三梯队，实现制造强国目标至少还需30年。

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中国「两会」正审议政府工作报告中的「十四五规划」和2035年远景目标纲要草案，去年被增补为全国政协经济委员会副主任的苗圩，今(7日)早在政协第二次全体会议上发言时指出，近年中国制造业发展成就巨大，但「大而不强、全而不优」的局面并未得到根本改变，基础能力依然薄弱，关键核心技术受制于人，「卡脖子」、「掉链子」风险明显增多，制造业占GDP的比重下降得过早、过快，拖累当期经济增长，亦带来产业安全隐患，削弱经济抗风险能力和国际竞争力。

他强调，推动制造业高质量发展，是当前和今后一个时期我国经济发展中的重大战略任务，现时社会忽视传统产业改造提升、以服务业代替制造业拉动经济增长等观点有一定市场，这对制造业发展带来严重困扰。

苗圩认为，在进入新发展阶段时，加快推动制造业高质量发展更加迫切。为此，他建议，须进一步统一对制造业高质量发展的思想认识，要保持制造业比重基本稳定，以保护最完整的产业体系，提升自主可控能力；亦要加快有利于制造业高质量发展的体制机制；推进创新炼和产业链深度融合；以及加快建设支撑制造业高质量发展的人才队伍，包括重视引进人才，吸引更多国际顶尖人才和华人科学家。

《中国制造2025》是中国实施「制造强国」战略的首个十年纲领，于2015年中公布。根据计划，第一步是在2025年迈入制造强国行列，其后在2035年达到世界制造强国阵营中等水平，最后是在2049年，即中国成立一百年时令中国的综合实力进入世界制造强国前列。但有关计划触动美国神经，中美贸易战中，计划有关的技术遭美国前总统特朗普针对而征收附加关税。后来有报道传中国已放弃2025计划。