日本舆论热议中国人大

中国第十三届全国人民代表大会第四次会议3月5日开幕，日本媒体开始热议这次大会。 时事通信社6日报道说：在5日开幕的中国全国人民代表大会所公布的第14个5年计划（2021～25年），没有提出这一期间中的经济增长率目标的设定，取而代之的是年度所要达成的目标。

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时事通信社指出：在世界经济走势不透明之中，中国政府不想让5年的数字目标束缚，而是希望按照实际状况进行灵活的对应，保证留有充分的余地。

中国虽然提出在2020年国内生产总值(GDP)达到2010年的2倍的目标，,但是由于新型冠状病毒的流行和对美贸易摩擦，发生了意想不到的减速，因此未能完成这一目标。国家主席习近平去年11月，在谈到有关到2035年为止的远景目标时指出：GDP的倍增“完全可能”，暗示了新的目标。一般认为这是在经济急剧减速的情况下力图恢复凝聚力的做法。

共同社3月6日报道说：中国共产党机关报，《人民日报》(电子版) 6日的报道，在北京召开的全国人民代表大会所提议的香港选举制度的重新评估“完全是中国的内政”，这是对欧美各国不断增强的对中国的批判的强烈反驳，是将重新评估的目的是“轰走扰乱香港的人”正当化。

《朝日新闻》电子版6日报道说：香港政界的亲中国政府派的重要人物，全国人民代表大会常务委员会成员谭耀宗6日，在在线接受《朝日新闻》等采访时谈及香港选举制度的改变时指出，如果新设候选人的资格审定制度，过去被问违反香港国安法之罪的人“不可能成为竞选候补”。