第二名港人接种疫苗后中风死亡 接种计划不叫停

一名55岁长期女病患接种中国制的科兴疫苗后第三天因急性中风死亡，是香港第二名接种疫苗后死亡的个案，且是在一星期内出现。两名死者在同一港府接种中心接种疫苗，相关的专家委员会明(8日)天开会研究事件是否与疫苗有关，但港府专家和官员分别指出，没有疫苗会引发中风的数据，全球56宗接种科兴疫苗后死亡的个案，均与疫苗无直接关系，港府至今无意叫停接种计划。

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在出现接种科兴疫苗后死亡个案的同时，港府订购的另一款疫苗「复必泰」(BioNTech)的供港计划出现变量。香港电台引述消息人士指出，受欧盟实施疫苗出口管制影响，余下未赴运的650万剂复必泰疫苗未能确定可以持续供港。

香港第二个接种疫苗后死亡的个案，长期患有血脂高、高血压及蛋白尿等疾病，但没有中风病史。她本月2日在佐敦社区接种中心打针，至前(5日)晚在工作地点突然出现左边身体乏力现象，送明爱医院急症室诊治，据临床病征及脑扫瞄显示，女病人有脑血管栓塞中风，须接受溶栓中风治疗，其后转送广华医院进一步治理，情况持续转差，一度心脏停顿，到昨日凌晨近5时不治。

新冠疫苗临床事件评估专家委员会共同召集人孔繁毅估计，死者是死于中风，以往没有疫苗引起中风的相关数据，相信两者并无关系。他强调，长期病患者若控制病情得宜，仍然可以接种疫苗。

卫生署助理署长陈凌峯昨在记者会上透露，根据科兴药厂提交的资料，目前已注射4400万剂疫苗，出现56宗死亡个案，经评估后认为，均与疫苗无直接关系。

香港的疫苗接种计划至今已开展了十天，至今共有8.3万人接种科兴疫苗，20人有不良反应，主要是头晕头痛、心悸。香港大学感染及传染病中心总监何栢良表示，英美在接种新冠疫苗后出现自然死亡机率约为5万至10万人一宗，香港现有两宗死亡个案，属自然死亡预期内。